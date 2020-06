Tenet: nuovi dettagli su storia e personaggi dal regista Christopher Nolan

Ieri vi avevamo parlato della data di uscita italiana di Tenet, l’ultima pellicola di Christopher Nolan, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 3 agosto. Oggi continuiamo a parlare dell’atteso film dato che il nuovo numero della rivista di settore Entertainment Weekly è interamente dedicato ai personaggi e alla storia.

Ancora i dettagli sulla trama non sono stati rivelati, ma nel corso dell’intervista Nolan ha rivelato nuovi particolari sulla storia e sui personaggi. Il primo dettaglio molto importante è che Tenet non sarà un film sui viaggi nel tempo:

“Non è un film sui viaggio nei tempo. Riguarda il tempo e i vari modi in cui questo può funzionare. Non mi sono mai voluto mettere a fare una lezione di fisica, ma l’inversione è un concetto in cui un materiale vede invertita la propria entropia, quindi si ritrova a tornare indietro nel tempo rispetto a noi.”

Il regista si è poi soffermato sul personaggio di John David Washington è ha spiegato che il suo nome in codice, essendo un agente segreto, è proprio Protagonista:

Per quanto riguarda gli altri due personaggi, ovvero Robert Pattinson ed Elizabeth Debicki, pare che il primo potrebbe chiamarsi Neil, mentre la seconda è la moglie dell’oligarca russo interpretato da Kenneth Branagh:

“Il personaggio di Robert potrebbe chiamarsi Neil (ride). Con tutte queste identità, non sai mai veramente cosa è vero e cosa no. È una sorta di furfante che opera all’interno di quello che nel film viene definito ‘un ambiente nella penombra’, popolato da agenti dei servizi segreti molto diversi tra loro. Elizabeth, invece, interpreta la ex moglie dell’oligarca russo interpretato da Kenneth Branagh. I due resteranno coinvolti in una situazione molto complicata. Inoltre, ha una relazione con il ‘Protagonista’ molto ambigua…”