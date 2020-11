Tenet: annunciata l’uscita digitale e dell’edizione Blu-Ray

Tenet, l’imperdibile evento cinematografico di cui potete leggere la nostra recensione, è pronto a sbarcare in Italia in digitale a partire dal 15 dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie, e in DVD, Blu-Ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 13 gennaio.

Scritto, diretto e prodotto dall’acclamato regista Christopher Nolan (Inception, Dunkirk), Tenet è uscito a livello globale nell’agosto 2020 incassando ad oggi 350 milioni di dollari, malgrado manchino ancora le tanto attese aperture cinematografiche nei principali mercati di New York e Los Angeles. Tenet è disponibile già da oggi per il pre-order digitale su tutte le principali piattaforme e prossimamente su Amazon per il pre-order in DVD, Blu-ray, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD.

Tenet presenta un cast internazionale capitanato da John David Washington (BlacKkKlansman, la serie TV Ballers) nel ruolo del Protagonista. Il film è interpretato anche da Robert Pattinson (i film di Twilight, The Lighthouse, The Batman), Elizabeth Debicki (Guardiani della Galassia Vol. 2, Il grande Gatsby), Dimple Kapadia (Angrezi Medium), Martin Donovan (Ant-Man, Fahrenheit 451), Fiona Dourif (Il culto di Chucky), Yuri Kolokolnikov (Come ti ammazzo il bodyguard), Himesh Patel (Yesterday), Clémence Poésy (Harry Potter e i Doni della Morte), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), con Michael Caine (Inception, Le regole della casa del sidro, Il cavaliere oscuro) e Kenneth Branagh (Dunkirk, Assassinio sull’Orient Express).

Il film è prodotto da Emma Thomas e Nolan. Thomas Hayslip è il produttore esecutivo. Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore da Ludwig Göransson.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista (John David Washington) è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

Tenet sarà disponibile dal 15 dicembre per l’acquisto in digitale su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, e dal 29 dicembre anche per il noleggio su Infinity e Sky Primafila.

Tenet arriverà in Italia in DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 13 gennaio. Il film in 4K UHD e in Blu-ray conterrà diversi contenuti speciali, tra cui lo speciale ‘Looking at the World in a New Way: The Making of Tenet’, con l’esplorazione della durata di un’ora sullo sviluppo e la produzione del film, raccontata dal cast e dalla troupe.