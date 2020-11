Tetris The Movie, in arrivo il film

Apple ha acquisito i diritti di Tetris The Movie di Jon S. Baird, l’attesissima storia basata sul videogioco rivoluzionario con protagonista Taron Egerton.

Taron Egerton interpreterà il video designer olandese Henk Rogers, che per primo si è assicurato i diritti per distribuire il gioco su console. Henk Rogers fu, negli anni ‘80, coinvolto in una grande disputa legale sorta riguardo al copyright del franchise di Tetris. I produttori ed il regista stanno ancora definendo il resto del cast, i fan sono in trepidante attesa di scoprire a chi verrà assegnato il ruolo dell’ingegnere informatico russo che creò Tetris, Alexey Pajitnov, così come chi interpreterà gli uomini d’affari Robert e Kevin Maxwell. Tetris The Movie, che presenta una sceneggiatura di Noah Pink, dovrebbe iniziare la produzione all’inizio di Dicembre in Scozia. Il film è stato prodotto e finanziato dalla Marv Films di Matthew Vaughn, compagnia produttrice del film Rocketman, in cui Taron Egerton ha interpretato Elton John guadagnandosi un Golden Globe, in collaborazione con AI Film di Leonard Blavatnik. Il regista, Jon S. Baird, ha in precedenza diretto film de calibro di Stanlio & Ollio (2018), pellicola basata sugli ultimi anni di vita del duo comico Laurel e Hardy, con protagonisti Steve Coogan e John C. Reilly rispettivamente nei panni di Stan Laurel e Oliver Hardy. Jon S. Baird ha anche lavorato con artisti del calibro di Martin Scorsese, Danny Boyle, Jim Carrey, Mick Jagger e Terence Winter.

Il progetto Tetris The Movie è solamente l’ultimo di una serie di grandi mosse di Apple. Il gigante della tecnologia ha, infatti, recentemente firmato accordi di distribuzione per Emancipation di Will Smith e Antoine Fuqua, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, Snow Blind di Jake Gyllenhaal e Palmer di Justin Timberlake. Attualmente non sono state rilasciate dichiarazioni da parte di Apple su Tetris: The Movie. Quello che sappiamo è che i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa della pellicola, basata su quello che, con più di 200 milioni di unità scaricate in tutto il mono, è senza dubbio il videogioco più giocato di tutti i tempi.