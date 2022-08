C’è un nuovo contendente per Hot Toys, la nota azienda produttrice di action figure di H.K., da quando Queen Studios ha deciso di inserirsi nel settore di mercato dei prodotti da collezione in scala 1/6. Dopo aver realizzato alcuni busti di successo, incredibilmente realistici e statue dai dettagli maniacali, Queen Studios ha annunciato una serie di edizioni di action figure tratte da The Batman, il successo cinematografico degli scorsi mesi, con i personaggi di Batman e di Bruce Wayne che fra poche righe vi andremo a dettagliare.

The Batman – Sinossi

The Batman è il l’ultimo capitolo cinematografico che ha debuttato nei cinema lo scorso 3 Marzo 2022. Matt Reeves, il regista della pellicola, che ha preso le redini del progetto dopo che Ben Affleck lo ha abbandonato, ha mantenuto l’idea di parlare di un giovane Batman slegandolo completamente da quello che abbiamo visto in Batman v Superman e Justice League. Questo nuovo Batman è dunque ambientato in un altro universo narrativo rispetto al DCEU, come Joker, mantenendo l’idea di base di trattare le vicende di un Batman agli esordi mentre collabora con la polizia di Gotham City per smascherare le minacce dell’Enigmista e della conturbante Catwoman.

The Batman 1/6 Queen Studios

La figure sarà alta 30 cm e sarà realizzata in vari materiali a partire dal corpo in plastica e dagli abiti in tessuto ma non mancheranno accessori aggiuntivi e parti opzionali per poter realizzare ogni tipo di posa vogliate far assumere al crociato di Gotham. Queen Studios ha annunciato che le edizioni saranno in tutto quattro, due riguardanti Batman in costume (Standard e Premium) e due riguardanti Bruce Wayne in abiti civili (Standard e Premium). Chiaramente la scelta del prodotto influirà giocoforza anche sul prezzo dato che la versione Premium conterrà degli accessori in più ma sarà anche quella maggiormente ambita dai collezionisti. Ulteriore incentivo per l’acquisto delle due edizioni Premium, il Bat-segnale, diversamente non venduto separatamente.

Al momento il prodotto non può essere acquistato e distribuito nel nostro paese pertanto vi invitiamo a rimanere sintonizzato sui nostri canali e seguire eventuali sviluppi per sapere come poterlo acquistare. Mentre aspettate questi aggiornamenti perché non recuperate una bella Steelbook 4k? Lanciate qui il vostro rampino!