Eternals: ultimate le riprese aggiuntive

Anche la nuova pellicola dei Marvel Studios Eternals è incorsa nella pratica dei reshoot, ovvero la ripresa di scene aggiuntive che, in fase di montaggio, non sono sembrate buone. A confermare il tutto, una delle star del film Lauren Ridloff, che ha confermato di averle da poco terminate.

In una recente intervista con Scott Davis del canale youtube di HeyUGuys, l’attrice Lauren Ridloff ha parlato della sua recente nomination ai 2020 BAFTA Breakthroughs e ha avuto anche l’occasione di parlare dei recenti reshoot effettuati per il nuovo film dei Marvel Studios Eternals:

Nello stesso intervento, l’attrice ha anche avuto modo di parlare di Angelina Jolie, anche lei presente nel cast:

Per quanto riguarda i reshoot, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha detto che le riprese aggiuntive sono “la chiave” del loro successo cinematografico:

“Le riprese aggiuntive sono fondamentali per i nostri film, a partire da Iron Man. Diciamo sempre di essere registi intelligenti alla Marvel, ma non siamo dei geni e il modo migliore per dare appunti su un film è guardare il film. Quindi facciamo il film e diciamo:’Oh sì, no, non è giusto. Questo non funziona’ e abbiamo un sistema che può essere abbastanza preciso ed efficiente. Le riprese durano a volte un giorno, a volte quindici giorni, a volte di più per continuare a fare il tutto al meglio.”