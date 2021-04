Il mattatore assoluto di The Falcon and The Winter Soldier, serie Marvel arrivata il 19 marzo su Disney Plus, è senza ombra di dubbio Baron Zemo, interpretato ancora una volta da Daniel Brühl. Nel terzo episodio, ambientato a Madripoor, i fan hanno potuto assistere a una scena diventata virale: Zemo che con nonchalance balla assieme ai presenti, dimostrando il suo lato umano.

30 secondi puramente improvvisati, come sottolineato dallo stesso Brühl in diverse interviste. I fan si sono prontamente riversati sui social per chiedere a gran voce una clip estesa del ballo utilizzando l’hashtag #ReleaseTheZemoCut, parodiando quello utilizzato per la Zack Snyder’s Justice League, e sono stati ascoltati dalla Marvel.

Nei giorni scorsi è stato infatti diffuso in rete il video esteso e c’è anche chi ha deciso di realizzarne una versione della durata di un’ora. Insomma, tanto amore per il villain apparso per la prima volta in Captain America: Civil War.

🕺🕺🕺 pic.twitter.com/BlIwrUhGcQ — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 8, 2021

The Falcon and The Winter Soldier, la geniale improvvisazione di Daniel Brühl

Daniel ha spiegato come l’improvvisazione della scena fosse stata dettata dall’istinto del momento e dalla voglia di umanizzare il suo personaggio, per anni costretto a marcire in prigione in Germania.

“Ho visto gli altri attori che ballavano e ho deciso di lasciarmi andare, facendomi catturare dal momento. Non immaginavo che sarebbe poi diventata una scena così amata dal pubblico”.

The Falcon and The Winter Soldier, in ogni caso, sta riuscendo con maestria ad alternare momenti leggeri a situazioni altamente drammatiche e mature. La scena finale del quarto episodio, nello specifico, ha segnato uno spartiacque profondo rispetto a quanto visto fino ad ora nel Marvel Cinematic Universe, alimentando l’attesa in vista degli ultimi due.

In attesa di vedere anche in live action il momento in cui Falcon diventerà a tutti gli effetti il nuovo Captain America, vi consigliamo di recuperare il fumetto Falcon – L’ascesa dell’Hydra. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, a questo link.