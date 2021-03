The Falcon and the Winter Soldier: come vederlo

The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie tv ambientata nell’ Universo Cinematografico Marvel, sarà disponibile da domani 19 marzo 2021. Ma dove e soprattutto come è possibile seguire le nuove avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes? Di seguito tutti i dettagli su questa nuova e attesissima serie tv supereroistica.

Dove e come posso guardare The Falcon and the Winter Soldier?

The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Per poter seguire questa nuova produzione Marvel dovrete necessariamente abbonarvi al servizio. Abbonandovi alla piattaforma di streaming Disney avrete a disposizione tutti i contenuti della piattaforma (salvo quelli riservati all’Accesso Vip), tra i quali tutto il catalogo Disney, Star Wars e il neonato Star.

Per iscriversi a Disney+ potete usare il seguente link per usufruire delle migliori offerte ad oggi disponibili.

The Falcon and the Winter Soldier: La storia

The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios, vedrà come protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, alias The Falcon, e Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, alias The Winter Soldier. Il duo si ritroverà a collaborare in seguito agli eventi finali di Avengers: Endgame. La serie rientrerà all’interno della Fase 4 dell’MCU e, come in WandaVision, gli eventi che avranno luogo durante i suoi sei episodi saranno ambientati prima di Spider-Man – Far from Home.

La trama principale di The Falcon and The Winter Soldier vedrà i due supereroi impegnati in un’avventura globale al fianco di Sharon Carter (Emily VanCamp): gli eroi dovranno fermare un gruppo il gruppo terroristico conosciuto con il nome di Spezzabandiera e, al contempo, affrontare il ritorno di una vecchia conoscenza, il sokoviano Helmut Zemo (Daniel Brühl), che già abbiamo visto come mente criminale dietro agli eventi di Captain America: Civil War.

La serie, come mostrato dai diversi trailer, sarà un action con elementi tipici del Buddy cop, un genere in cui i protagonisti sono caratterizzati da temperamenti opposti, spesso in conflitto tra loro, che si ritrovano forzatamente a dover collaborare per risolvere una determinata situazione. Questo elemento stilistico renderà The Falcon and the Winter Soldier una serie completamente diversa da WandaVision, la quale invece era caratterizzata da una trama criptica e densa di colpi di scena. In questo senso, la miniserie sarà più simile a quello che potrebbe essere la narrazione di un film, con una struttura narrativa più lineare ma anche più adrenalinica.

Quali film dell’MCU occorre aver visto?

The Falcon and The Winter Soldier sarà una serie che farà riferimento diretto alle vicende personali dei propri protagonisti, consigliamo quindi la visione dei seguenti film a loro dedicati:

Captain America – Il primo Vendicatore

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: Civil War

Inoltre la miniserie, come detto in precedenza, si legherà direttamente con l’epilogo di Avengers: Endgame, in cui Cap decide di passare il testimone, o meglio lo scudo, direttamente nelle mani di Sam. La serie potrebbe avere anche qualche punto di contatto con Black Panther e il Wakanda, in quanto durante un certo periodo di tempo Bucky ha trovato asilo presso questa nazione africana.

In alternativa, per prepararvi al debutto di The Falcon and The Winter Soldier potete anche recuperare, sempre su Disney+, Marvel Studios: Legends, che ha dedicato ai due protagonisti della serie tv due episodi riassuntivi.

The Falcon and the Winter Soldier: gli episodi

Secondo la programmazione di Disney+, la distribuzione dei sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier, avverranno a cadenza settimanale (un nuovo episodio ogni venerdì) a partire dal 19 marzo 2021. Basandoci sulla data di inizio della serie, The Falcon and the Winter Soldier, terminerà la messa in onda il prossimo 23 aprile. Secondo le dichiarazioni rilasciate durante in occasione delle conferenze stampa a margine del lancio della serie, al momento non è dato sapere se la miniserie riceverà o meno una seconda stagione.

Di seguito riportiamo la programmazione degli episodi. Questo elenco sarà aggiornato costantemente riportando le nostre recensioni degli episodi e i nostri articoli sugli easter egg.