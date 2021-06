The Flash: ecco il primo sguardo al costume di Supergirl

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Supergirl farà ufficialmente il suo debutto nel DCEU cinematografico con The Flash, apparendo al fianco di Barry Allen di Ezra Miller, e ora abbiamo un’idea di come sarà il suo costume per il grande schermo. Il regista Andy Muschietti, nelle ultime settimane, ha postato su Instagram varie foto delle tute degli eroi presenti nel suo film, tra cui quella di Flash e Batman di Michael Keaton. Nella giornata di oggi, 18 giugno 2021, Muschietti ha offerto il primo sguardo al nuovo outfit di Supergirl.

Come le altre foto che il regista ha condiviso finora, l’immagine dell’abito di Supergirl è un primo piano con al centro il logo ufficiale. Quest’ultimo è lo stesso di quello indossato dal Superman di Henry Cavill, ma c’è una trama diversa sul tessuto. Sembra anche che la tuta utilizzerà una combinazione bicolore, con il rosso sulle spalle e il blu sul resto del busto. Potete dare voi stessi un’occhiata qui sotto:

In The Flash, Supergirl sarà interpretata dalla giovane emergente Sasha Calle. Muschietti e Warner Bros. hanno annunciato il casting a febbraio, condividendo la videochiamata in cui hanno dato la notizia a Calle. Non si sa ancora quanto sarà grande il ruolo che Supergirl avrà nel film dato che questo sarà parecchio affollato con due diverse versioni di Batman già confermate. Calle sarà la terza attrice a vestire i panni di Supergirl in un progetto live-action. Helen Slater ha interpretato il personaggio nel film Supergirl del 1984 (che potete recuperare in versione originale e Blu-Ray su Amazon), mentre Melissa Benoist ha recitato come protagonista nella serie di The CW per sei stagioni. Benoist è anche apparsa come Supergirl in altri programmi TV dell’Arrowverse, anche se la sua serie da solista sta per concludersi dopo la sesta stagione.

Per quanto riguarda la Supergirl del DCEU, non si sa per quanto tempo Calle indosserà il costume. Ci sono state diverse indicazioni su un film solista dell’eroina per anni, e con l’aggiunta di HBO Max come un nuovo modo per rilasciare film e progetti televisivi, sembra che questa Supergirl possa essere in giro per un po’ di tempo. Ricordiamo comunque che The Flash arriverà nelle sale il 4 novembre 2022.