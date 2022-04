The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, uscirà il 4 novembre 2022 e sembra proprio che porterà al ritorno all’interno del DC Extended Universe di un personaggio che avevamo conosciuto ne L’Uomo d’Acciaio. Stiamo parlando del Generale Zod, sempre interpretato da Michael Shannon.

The Flash: ritorna il Generale Zod

Durante l’evento CinemaCon di quest’anno che si sta svolgendo a Las Vegas sono stati rivelati alcuni dettagli interessanti su The Flash. Durante la sua missione infatti, The Flash alias Barry Allen, si imbatterà nel Batman (recuperate Batman Anthology su Amazon!) interpretato da Michael Keaton. Nel film troveremo anche Supergirl e ci sarà anche, sempre nei panni del Cavaliere Oscuro, Ben Affleck.

Come con i precedenti anche questo filmato non sarà pubblicato online poiché è stato mostrato solo ai partecipanti all’evento ma qui sotto ne potete leggere la descrizione completa:

“Il filmato è incentrato sullo scorrere del tempo, con diverse scene che mostrano un impaziente Barry Allen in attesa in fila. Il protagonista usa i suoi poteri per tornare indietro nel tempo e vedere sua madre, Nora Allen, mentre viene uccisa. Il Batman di Michael Keaton, ad un certo punto dice: ‘Vuoi impazzire? Allora facciamo i matti’, con un sorriso stampato in faccia che è la citazione tratta dal film originale di Batman di Tim Burton del 1989: in questa scena indossa il costume di Batman ma non la maschera, quindi ha il volto scoperto e dei capelli argentati: Michael Keaton non è ringiovanito digitalmente, è la stessa versione dei film originali ma invecchiata dopo anni di attività come Batman. Ad un certo punto compaiono anche Zod di Michael Shannon e la Supergirl di Sasha Calle. Il filmato rivela anche il Batman di Michael Keaton in sella alla Bat-moto, mentre un’auto vola su di lui al rallentatore. C’è anche una scena in cui si intravedono molteplici costumi del Batman di Keaton nella Wayne Manor, tutte variazioni del costume dell’89.”

A proposito di The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti (IT) su una sceneggiatura firmata da Christina Hodson (Birds of Prey, Bumblebee) e sarà prodotto da Geoff Johns, Barbara Muschietti, Zack e Deborah Snyder. Il film dovrebbe adattare Flashpoint, evento a fumetti del 2011, ed è molto atteso dai fan non solo per la presenza di una nuova Supergirl, interpretata da Sasha Calle, ma anche per la presenza di ben due Batman ovvero Ben Affleck e soprattutto Michael Keaton che tornerà a vestire i panni del Cavaliere Oscuro dopo il cult del 1992 Batman Returns.

Nel cast figurano anche Kiersey Clemons nei panni di Iris West (anche lei già apparsa in Zack Snyder’s Justice League), Maribel Verdú (Nora Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry da giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso.