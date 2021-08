The Flash: la stagione 8 vedrà l’enorme evento Armageddon

La stagione 8 di The Flash inizierà con un enorme evento in cinque parti intitolato Armageddon che promette di essere ricco di numerose apparizioni di noti e amati personaggi facenti parte dell’Arrowverse.

The Flash: l’evento Armageddon secondo il produttore esecutivo

Armageddon andrà in onda negli Stati Uniti il 16 novembre alle 20:00 (in Italia non vi è ancora una data ufficiale, ma generalmente si tratta di qualche mese dopo il debutto negli USA). L’evento vedrà il ritorno di personaggi attori come Javicia Leslie nei panni di Batwoman, Brandon Routh in quelli di The Atom, Cress Williams come Black Lightning, Chyler Leigh nei panni di Sentinel, Kat McNamara in quelli di Mia Queen e Osric Chau come Ryan Choi. Per quanto riguarda i cattivi, i fan vedranno il ritorno di Tom Cavanagh e Neal McDonough rispettivamente nei panni di Eobard Thawne/Reverse Flash e Damien Darhk.

Eric Wallace, produttore esecutivo di The Flash, ha dichiarato:

“In poche parole, questi saranno alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre. Inoltre, ci saranno alcuni momenti davvero epici e grandi sorprese per i nostri fan. Gli episodi li stiamo realizzando su una scala più grande e più audace rispetto a quelli più tradizionali. Quindi sì, Armageddon è molto più di un’altra trama basata su un graphic novel. Sarà un vero evento per i fan di Flash e dell’Arrowverse, vecchi e nuovi. Onestamente, non vedo l’ora che il pubblico veda cosa abbiamo in programma”.

Armageddon 2001 era una storia a fumetti della DC pubblicata nel 1991 e scritta da Dennis O’Neil che trattava di una minaccia che viaggiava nel tempo e in giro per l’Universo DC (potete leggerla su Amazon). Armageddon della serie televisiva, invece, narrerà la storia di un potente alieno che arriva sulla Terra, spingendo il Team Flash a superare i propri limiti per salvare il mondo. Ricordiamo, infine, che la stagione 8 di The Flash andrà in onda il 16 novembre alle 20:00 sul network The CW negli Stati Uniti.