The Friendship Tour: Lee Child, Ken Follett, Jojo Moyes e Kate Mosse incontrano il loro pubblico

The Friendship Tour vedrà coinvolti gli autori Lee Child, Ken Follett, Jojo Moyes e Kate Mosse in uno speciale incontro con il pubblico.

In occasione di Bookcity Milano si terrà presso il Teatro Carcano la tappa italiana del The Friendship Tour , dove quattro rock star della letteratura britannica incontreranno e si confronteranno con i propri lettori. A calcare il palcoscenico del prestigioso teatro milanese saranno gli scrittori Lee Child, Ken Follett, Jojo Moyes e Kate Mosse.

Le quattro superstar della letteratura moderna si faranno latrici di un messaggio di amicizia e unione che li vuole indissolubilmente legati all’Europa, nonostante il divorzio politico dalla Ue da parte della Gran Bretagna.

L’evento avrà luogo nell’ambito di Bookcity Milano, evento in cui la lettura e i libri vengono diffusi per tutta l’area urbana di Milano in una serie di incontri, laboratori, letture, mostre e spettacoli in cui viene promossa l’offerta culturale della città.

In un momento di instabilità politica, in cui il mondo vive questi anni con confusione e divisione, i quattro autori sentono il bisogno di esternare sentimenti di appartenenza alla comunità europea, dichiarando con una voce sola che il compito degli scrittori è quello di continuare a celebrare ciò che unisce le persone: le loro storie sono storie europee e la loro storia è la storia dell’Europa.

Child, Follett, Moyes e Mosse discuteranno del loro lavoro, degli autori a cui si ispirano e del grande desiderio condiviso di restare europei, nonostante tutto.

The Friendship Tour sarà un evento inedito, che offrirà la possibilità di incontrare questi quattro autori riuniti e che avrà lo scopo di celebrare il potere della narrazione, forza primordiale in grado di instaurare un legame tra le persone, capace di valicare ogni confine.

Al termine del dibattito sarà previsto un momento di domande e risposte con il pubblico.

The Friendship Tour si svolgerà nell’ambito di Bookcity Milano domenica 17 novembre alle ore 11 presso il Teatro Carcano.

L’ingresso è gratuito, previo ritiro del biglietto d’ingresso che può essere ritirato presso il botteghino del Teatro Carcano, in Corso di Porta Romana, 63 oppure riservandolo online su Eventbrite.

The Friendship Tour è organizzato da Fane Productions, agenzia di comunicazione londinese ed è patrocinato dagli editori che hanno tradotto i quattro autori: per la tappa italiana Mondadori, Longanesi e Newton Compton.