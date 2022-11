La serie TV Netflix The Gentlemen di Guy Ritchie, seguito dell’omonimo lungometraggio, sta per iniziare la sua produzione che la porterà presto sul piccolo schermo. In occasione dell’inizio delle riprese, scopriamo insieme tutti i componenti del cast!

The Gentlemen

The Gentlemen di Netflix

Secon di i primi dettagli emersi, The Gentlemen di Netflix vedrà al centro il personaggio di Eddie, interpretato da Theo James, che ha ereditato la considerevole attività di suo padre, finendo di fatto a capo di un vero e proprio impero dell’erba. Riuscirà James a gestire la situazione e a portare a termine operazioni di tale portata?

Il cast

Nel cast della nuova serie TV The Gentlemen troviamo impegnati Theo James ( noto anche per aver lavorato in The White Lotus ), Kaya Scodelario ( presente anche in Crawl e The Pale Horse ), Daniel Ings (presente in I Hate Suzie) e Joely Richardson (presente in Lady Chatterley’s Lover). La lunga lista continua poi con Giancarlo Esposito (personaggio iconico della serie Breaking Bas, Better Call Saul e il più recente The Mandalorian ), Peter Serafinowicz (presente in The Tick) e infine Vinnie Jones (Lock, Stock e Two Smoking Barrels, Snatch).

La produzione di The Gentlemen di Netflix

Per quanto riguarda invece la produzione Guy Ritchie dirigerà i primi due episodi ed è anche produttore esecutivo del progetto insieme a Ivan Atkinson, Marn Davies, Bill Block, Marc Helwig e Will Gould e Matthew.

Le dichiarazioni

Secondo quanto riportato, Guy Ritchie ha dichiarato di essere molto entusiasta del progetto e della grande oppurtunità avuto grazie a Netflix, Miramax e Moonage.

Sono entusiasta del fatto che con Netflix, Miramax e Moonage abbiamo questa opportunità di abitarlo ancora una volta. Non vediamo l’ora di riportare i fan in quel mondo, introdurre nuovi personaggi e le loro storie, e sono entusiasta di essere farlo con questo cast estremamente talentuoso.