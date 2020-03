The Grudge, il reboot dell’omonimo film horror uscirà al cinema il 5 marzo

The Grudge, diretto da Nicolas Pesce e prodotto da Sam Raimi, verrà proiettato in sala giovedì 5 marzo nonostante molte uscite siano state rinviate negli ultimi giorni: un segnale che vuole dare fiducia e positività al mercato cinematografico.

Nel 2003 debuttava in Giappone Ju-On: The Grudge (che avrà una sua serie su Netflix), diretto dal regista Takashi Shimizu e l’anno dopo le sale cinematografiche occidentali proiettavano The Grudge, remake statunitense dello stesso regista in cui la protagonista era Sarah Michelle Gellar (Buffy). Con due sequel prodotti nel 2006 e nel 2009, il film horror campione d’incassi tornerà adesso a terrorizzare gli spettatori giovedì 5 marzo, con un reboot che si ispira alla prima pellicola della serie. In un momento in cui numerose uscite in sala hanno dato forfait, la proiezione di The Grudge si pone come il segnale che nel mondo cinematografico vi è la volontà di far ripartire e dare continuità al settore.

The Grudge segue le indagini di Mandy, una poliziotta che sarà chiamata a scoprire gli orribili avvenimenti che si verificano all’interno di un’abitazione, in cui chi vi entra è vittima di una morte violenta. Lo spirito che vi dimora è mosso infatti dalla vendetta e le tre linee narrative che si intrecceranno nel film, seguiranno le vicende dei protagonisti vittime della furia di questo fantasma.

Il film è diretto dal regista Nicolas Pesce (The eyes of my mother e Piercing), che nel parlare della pellicola uscita nel 2004, afferma di essere rimasto terrorizzato. Anche il produttore di The Grudge, Sam Raimi (celebre per aver diretto la trilogia de La casa e la prima trilogia di Spiderman) si è pronunciato in merito al reboot di quest’anno:

I film della serie The Grudge diretti da Takashi Shimizu sono stati un vero successo in Giappone. Ho amato la sua serie e ho pensato che anche il pubblico del resto del mondo dovesse conoscerla

Il cast di The Grudge sarà composto da Andrea Riseborough, Demián Bichir, John Cho, Betty Gilpin, Lin Shaye e Jacki Weaver. E proprio il protagonista John Cho ha definito la pellicola più matura rispetto ad altre produzioni dello stesso genere, mostrando scene più adulte e di vita reale che non si vedono facilmente nel cinema odierno. Anche Lin Shaye si è pronunciata in merito a The Grudge, dichiarando di aver amato il suo ruolo e lo script, ma definendo il film uno dei più terrificanti che abbia mai visto.