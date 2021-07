The Haunting of Hill House diventerà un’attrazione di Halloween

Il prossimo Halloween, le “case stregate” che fanno da attrazione centrale per le Halloween Horror Nights degli Studi Universal, saranno interamente ispirate alla serie in esclusiva Netflix The Haunting of Hill House.

Creata, diretta e prodotta da Mike Flanagan (Hush, Oculus, Il Gioco di Gerald) e co-prodotta da Trevor Macy tramite la Intrepid Pictures, di loro proprietà, The Haunting of Hill House è una serie horror (disponibile anche in dvd a questo link), trasmessa in streaming sulla piattaforma Netflix, che ci racconta la storia della famiglia Crain, perseguitata da tremende presenze risalenti al periodo in cui abitavano, da bambini, nella sinistra Hill House, e con le quali sono tuttora costretti a fare i conti.

Flanagan si dice davvero entusiasta del progetto, e ammette di essere un amante delle Halloween Horror Nights, organizzate sia agli Universal Studios di Hollywood che all’Universal Resort di Orlando in Florida, dove ha passato ore di genuino divertimento durante le scorse edizioni.

Flanagan prosegue dicendo che per lui è un vero e proprio onore che The Haunting of Hill House stia per diventare l’attrazione centrale per il prossimo Halloween, e che non vede l’ora di poter far percorrere i tetri corridoi della casa, a ogni fan della “spooky holyday” quanto lui.

La Hill House che potremo visitare durante le prossime Halloween Horror Nights, sarà strutturata come una sorta di labirinto. Gli ospiti che si addentreranno nei suoi meandri, potranno rivivere tutte le scene più evocative della serie, oltre a visitare in prima persona alcune delle location più spaventose, non ultima la Sala Rossa, vero e proprio “stomaco” di Hill House. Ovviamente, durante questo allucinante viaggio non mancheranno gli incontri con gli inquietanti fantasmi che popolano la magione, tra i quali anche l’Uomo Alto e la spettrale donna dal collo piegato.

Teniamoci quindi pronti per poter rivivere, in prima persona, il dramma della famiglia Crain. In fondo, Halloween non è poi così distante!