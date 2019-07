Hill House: Victoria Pedretti protagonista nella seconda stagione della serie horror

Victoria Pedretti, già comparsa nella prima stagione di Hill House, tornerà come protagonista nella seconda stagione dell'horror antologico Netflix.

Lo scorso anno, Netflix sorprese il pubblico con Hill House, una miniserie horror in grado di soddisfare pubblico e critica, grazie al spiente mix di trama, approfondimento dei personaggi e componentistica horror. E probabilmente proprio perché è piaciuta così tanto, la piattaforma streaming ha deciso di trasformarla in una produzione di stampo antologico.

Così, The Haunting of Hill House (questo il titolo originale), è diventata semplicemente The Haunting, promettendo al suo pubblico di affrontare di stagione in stagione una casa infestata differente che farà capolino nel sottotitolo. Se la prima stagione si ispirava al romanzo L’Incubo di Hill House di Shirley Jackson, la prossima stagione si intitolerà The Haunting of Bly Manor ed adatterà il racconto Il Giro di Vite, di Henry James.

Il romanzo originale raccontava di una giovane governante (Victoria Pedretti) incaricata della cura di due orfani all’interno di un’enorme villa nell’isolata campagna dell’Essex, Bly Manor. Ben presto il soggiorno si tramuterà in un incubo, quando la ragazza inizierà a notare due misteriose figure che nessun altro sembra essere in grado di vedere. Victoria Pedretti ha un ottimo rapporto con Netflix, non solo aveva interpretato Nell, personaggio ricorrente nella prima stagione di Hill House, ha anche preso parte alle recenti riprese della seconda stagione di You.

La prima stagione di Hill House su Netflix totalizzò nel giro di poche settimane oltre quaranta milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, diventando immediatamente uno dei prodotti cult disponibili sulla piattaforma streaming, da qui l’idea di trasformare il franchise in un brand antologico sulla falsariga di American Horror Story. A dirigere i nuovi episodi ancora una volta Mike Flanagan, impegnato parallelamente anche al cinema con Doctor Sleep, il sequel di Shining. La seconda stagione dello show è attesa su Netflix nel 2020.