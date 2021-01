The High Republic, arriva la prima collana di Star Wars

La forza scorre potente nel 2021 e Star Wars: The High Republic approda sugli scaffali portando ai fan una nuova serie epica di romanzi e fumetti.

In questa nuova saga, cinque degli autori preferiti dai fan di Star Wars racconteranno una storia epica e interconnessa attraverso diversi editori e formati per diverse fasce d’età, stabilendo una nuova linea temporale della narrazione dell’universo di Star Wars per le generazioni a venire. Le prime pubblicazioni di Star Wars: The High Republic includeranno La luce dello Jedi, un romanzo pensato per un pubblico adulto, scritto da Charles Soule, Una prova di Coraggio, un romanzo di Justina Ireland, e una nuova serie di fumetti edita Marvel e un libro per ragazzi, entrambi scritti di Cavan Scott. Altri titoli si aggiungeranno alla collana a Febbraio, tra cui Into the Dark, un romanzo di Claudia Gray, e le Avventure dell’Alta Repubblica, una serie di fumetti editi da IDW e scritti da Daniel José Older, dedicati ai fan di tutte le età.

Star Wars: The High Republic si svolgerà secoli prima degli avvenimenti descritti nel film La Minaccia Fantasma, durante l’età d’oro della repubblica e dell’Ordine Jedi. Nobili e saggi, gli Jedi servono come protettori in un periodo molto più pacifico e prospero nella galassia. La storia inizia mentre gli Jedi affrontano il Grande Disastro, una catastrofe intergalattica che porterà gli eventi in una nuova pericolosa direzione. Ai fan verrà presentato un nuovo gruppo di eroi coraggiosi, così come nuovi terribili cattivi. I giovani padawan che i fan conosceranno saranno Burryaga, un giovane Wookiee sensibile alla Forza, abile con la spada laser, Vernestra “Vern” Rwoh, una giovane Cavaliere Jedi dotata di frusta, che comparirà in Una prova di Coraggio. I fan rivedranno anche volti noti e amati, come quello del Maestro Yoda.

Con i nuovi eroi arriverà anche una raffica di nuovi criminali che terrorizzeranno la galassia, tra cui i predatori Nihil, che semineranno il caos nell’Outer Rim, e il minaccioso Drengir, una forma di vita vegetale fornita di tentacoli e denti. L’iniziativa è stata creata e studiata nei mini dettagli da Lucasfilm Publishing e Story Group. I prodotti della linea Star Wars: The High Republic saranno pubblicati da Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing, Marvel e altri.