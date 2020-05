The Ickabog: J.K. Rowling presenta il suo nuovo libro

J.K. Rowling sta per tornare con The Ickabog, una nuova storia per bambini. Ad annunciarlo la stessa autrice con un messaggio apparso sul suo sito ufficiale. La notizia può essere letta in inglese a questo link.

The Ickabog sarà il titolo di una nuova storia per l’infanzia scritta da Rowling, nel comunicato la scrittrice racconta la genesi del progetto e i motivi che l’hanno portata ad pubblicare questa nuova storia.

Rowling ha avuto la prima idea di The Ickabog mentre stava scrivendo ancora Harry Potter, portando avanti la scrittura della prima stesura di questa storia tra un libro e l’altro della serie, con l’obiettivo di pubblicare questo nuovo lavoro subito dopo Harry Potter e i Doni della Morte.

In seguito alla conclusione della saga del maghetto, l’autrice decise di prendere un periodo di pausa dalla scrittura di opere per bambini, per dedicarsi ad altri progetti come il Seggio vacante e Il richiamo del cuculo.

The Ickabog sarà un libro adatto per i bambini dai 7 anni in su e sarà una storia sulla verità e sull’abuso del potere. Per l’autrice questi sono temi universali, quindi nonostante il periodo turbolento questa storia non è da intendersi come la risposta agli eventi di attualità.

L’idea di Rowling di ripubblicare The Ickabog è emersa di durante la quarantena, poiché l’autrice desiderava allietare i bambini in un periodo così particolare e delicato.

The Ickabog sarà pubblicato giornalmente, in inglese, a partire dal 26 maggio fino al 10 luglio 2020 sul suo sito ufficiale (clicca qui per leggere). L’autrice ha anticipato che in futuro potrebbero anche essere rese disponibili versioni tradotte della storia, ma al momento non ci sono dettagli a riguardo.

A novembre 2020 The Ickabog sarà messo in commercio, in inglese e in altre lingue, sia in formato fisico che eBook e audiobook. La pubblicazione di questa nuova storia devolverà parte del ricavato in beneficenza per aiutare le persone più colpite dalla pandemia di Covid-19.