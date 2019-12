5 gadget imperdibili a tema The Joker

Siete rimasti affascinati dall’ultimo film dedicato al cattivissimo nemico di Batman? Non avete idea di cosa regalare a un vostro amico appassionato di questo personaggio? The Joker continua a vivere anche al di fuori delle sale cinematografiche grazie a diverse idee regalo che vi proponiamo, dedicate sia ai più grandi fan appassionati di cosplay, ma anche a coloro che sono in cerca di un semplice accessorio o gadget che ricordi quotidianamente uno dei più complessi antagonisti della storia dell’entertainment!

Felpa cosplay

Non solo per cosplayer, ma anche per chi vuole letteralmente calarsi nei panni del cattivo di turno, la felpa dedicata a Joker è un pezzo immancabile nel guardaroba dei fan e degli appassionati al personaggio, per indossare gli abiti che ben rappresentano il costume tipico di questo villain.

Felpa di Natale

D’altro canto, non potevano mancare anche idee di abbigliamento dedicate al Natale vero e proprio, rispettando la consueta logica dei “maglioni stravaganti e bizzarri” da regalare ad amici e parenti durante le festività. Ecco allora che vi suggeriamo il maglione natalizio rappresentante il volto di Joker, per trascorrere delle festività “da brivido”.

Action Figure

Impossibile non proporvi una delle diverse versioni di action figure dedicate all’antagonista dell’uomo pipistrello. In questo caso si tratta di una riproduzione del Joker classico dei fumetti, interamente coperto da un soprabito rosa, ma sempre con la tipica maschera dipinta sul volto. Nella confezione di questa action figure sono contenuti anche piccoli oggetti accessori, immancabili per completare la decorazione del nostro gadget.

Colonna sonora del film The Joker (2019)

Sappiamo come la musica di un film riesca a entrare in maniera indelebile nella mente degli spettatori, motivo per cui vi proponiamo la versione ufficiale della colonna sonora originale del film uscito proprio quest’anno, dedicato al Joker, e in grado di far rivivere nella nostra mente le immagini della storia che abbiamo visto recentemente nelle sale dei cinema.

Scalda collo

Indicato per questo freddo periodo, lo scaldacollo è sicuramente più che un accessorio, quanto un capo di abbigliamento praticamente indispensabile. Il must-have stagionale assume però i colori e i disegni originali sul tessuto, in modo da poterlo indossare e assumere le sembianze di Joker a seconda di come sistemiamo sul nostro volto lo scaldacollo. Non ci resta che provarlo direttamente!