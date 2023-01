Il co-creatore Craig Mazin ha rivelato che nella serie di The Last of Us il contagio avverrà in maniera differente rispetto all’omonimo videogioco del 2013. Mazin ha spiegato che, nel processo di adattamento, alcuni elementi della storia dovevano essere modificati per il nuovo medium. Mazin, insieme al creatore originale del gioco, Neil Druckmann, ha deciso, quindi, di rimuovere del tutto un’importante fonte di diffusione della devastante piaga che sta affliggendo il duro mondo di The Last of Us.

The Last of Us: come avverrà il contagio nella serie TV?

Qui di seguito trovate le dichiarazioni di Mazin:

Ovviamente, ci sono alcune grandi cose che sappiamo di dover mantenere, ma poi ci sono sfide dal gioco alla serie che dovevano essere prese in considerazione. Per esempio, piccole cose come le spore. Nel gioco, ci sono zone in cui incontri le spore e devi indossare una maschera antigas. Nel mondo che stiamo creando, se immettessimo le spore nell’aria sarebbe abbastanza chiaro che si diffonderebbero ovunque, e tutti dovrebbero indossare sempre una maschera e, probabilmente, tutti sarebbero completamente infettati, a quel punto. Quindi, ci siamo sfidati a trovare un nuovo modo interessante per diffondere il fungo, ma soprattutto penso che ci siamo semplicemente connessi con l’anima e lo spirito del gioco. Druckmann, in quanto creatore del gioco, e io, in quanto fan del gioco, ci siamo presi cura di tutti i fan, ma anche di tutte le persone che non hanno giocato al gioco e che hanno bisogno di un’esperienza televisiva che sia globale e connessa a se stessa, e che non dia l’idea che sia necessario giocare un gioco per poterla capire.

Il fungo che causa l’epidemia zombi nel gioco originale The Last of Us è ispirato ai veri funghi Cordyceps. All’interno del videogioco, l’infezione è causata da una mutazione del fungo che colpisce il cervello. L’infezione può essere trasmessa attraverso il morso di un individuo infetto vivo o da spore generate da una persona infetta deceduta.

La rimozione delle spore e la minaccia esterna di un’infezione fungina nell’aria possono ridurre il pericolo del virus Cordyceps nella serie televisiva, che, quindi, elimina quella fonte di tensione e suspense.

La serie di The Last of Us

Tuttavia, come ha spiegato Mazin, se le spore fossero disperse nell’aria, evitare l’infezione sarebbe quasi impossibile, il che inciderebbe molto negative sulla sospensione dell’incredulità.