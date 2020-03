The Last of Us: HBO e il creatore della serie Chernobyl sono a lavoro su una serie Tv

The Last of Us diventerà una serie Tv sviluppata da HBO e scritta da Craig Mazin, il creatore della miniserie di successo Chernobyl. Ad annunciarlo è stata prima The Hollywood Reporter in esclusiva e poi le stesse HBO e Naughty Dog, casa di sviluppo del videogioco, tramite Twitter con cui hanno rilasciato anche il primo teaser trailer. Il progetto infatti prevede anche il coinvolgimento dell’autore e direttore creativo del videogame Neil Druckmann. Carolyn Strauss e Evan Wells, presidente di Naughty Dog, saranno i produttori esecutivi.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

Il progetto sarà scritturato da Druckmann e Mazin e si tratterà di una co-produzione tra Sony Pictures Television, HBO e Playstation Productions al suo debutto nel mondo delle serie televisive. The Last of Us è diventato celebre fin dal suo debutto nell’ormai lontano 2013 e la serie è stata annunciata in concomitanza di alcune novità riguardanti il nuovo capitolo The Last of Us Part II atteso per il 29 maggio 2020.

Craig Mazin ha commentato così la notizia:

“Neil Druckmann è senza dubbio uno dei migliori storyteller del medium videoludico. Avere una chance di adattare questo magnifico lavoro d’arte è sempre stato un mio sogno, e sono onorato di farlo in collaborazione con Neil.”

Mentre Casey Bloys, programming president di HBO, ha dichiarato:

“Questa è un’incredibile opportunità per noi per collaborare con Craig, Neil, Carolyn e i team a Sony, PlayStation e Naughty Dog per portare alla luce questo mondo virtuale.”

La serie tratterà la storia del videogioco originale quindi vedremo Joel incaricato di salvare la giovane figlia adolescente, Sarah, dalla zona di quarantena in cui vivono. Il suo incarico diventerà un vero e proprio viaggio tormentato attraverso gli Stati Uniti immersi in uno scenario post-apocalittico. Lo show potrebbe avere anche elementi tratti dal secondo capitolo videoludico.