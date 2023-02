Le lancette dell’orologio sono spostate sull’ora di Bill e Frank: dopo il terzo episodio di The Last of Us che ha spostato inevitabilmente il fulcro dell’attenzione su questi due nuovi personaggi, nettamente ampliati rispetto al videogioco originale della Naughty Dog, molti spettatori si sono soffermati sui dettagli che l’adattamento ha dedicato a Bill e Frank. Tra gli elementi più interessanti che ha incuriosito molti, c’è la canzone che i due suonano al pianoforte.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

La canzone di Bill e Frank nel terzo episodio di The Last of Us: cosa significa?

Nel corso del terzo episodio, siamo tornati indietro nel tempo per poter conoscere il passato di Bill, un personaggio che è rimasto marginale nella storia originale. Al contrario nell’adattamento, esclusiva Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con HBO, abbiamo visto un approfondimento inedito e completo, potremmo dire “la vita intera”, sul sopravvissuto di Lincoln.

Bill, interpretato da Nick Offerman, è un uomo geniale e solitario che rivendica per sé la città del Massachusetts, dopo che gli altri residenti sono stati scortati dai militari. Proseguendo nella storia, scopriamo come Bill incontri Frank (Murray Bartlett) e come, con riluttanza, inviti quest’ultimo a casa sua per offrirgli un pasto e una doccia, prima di rimandarlo per la sua strada. Tuttavia, vediamo il duo legarsi proprio grazie a una canzone specifica che suonano al pianoforte di Bill, una canzone che ha un significato più profondo che riguarda la vita di entrambi gli uomini.

Questo brano che i due improvvisano, si intitola “Long Long Time“, che è, tra l’altro, il titolo della puntata: scritta da Gary White, la canzone viene poi ripresa da Linda Ronstadt nel suo album di successo “Silk Purse” del 1970. Il brano in realtà, oltre a ricollegarsi al codice radio del primo episodio di The Last of Us, che attribuiva alle canzoni anni ’70 il significato di “nuovi prodotti”, vale la pena notare come si ricollegherebbe a un significato più metaforico e delicato: è possibile notare, infatti, che le parole del testo si possono relazionare riguardo alle identità LGBTQ+.

Dato che il testo parla di un amore che “resiste” nonostante la solitudine e di ferite “invisibili”, la canzone può alludere sia allo stato di Bill in quel momento in cui ha incontrato Frank, sia allo stato sentimentale del sopravvissuto e alle sue preferenze di genere. Gli sguardi, le espressioni e l’emotività delle interpretazioni dei due attori, sembrano suggerire alcuni aspetti importanti sulle loro sessualità, che potrebbero aver tenuto nascoste in alcuni momenti delle loro vite, prima ancora dell’epidemia, quando il mondo era ancora “umano”.