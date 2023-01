L’attesa per vedere nuovamente in azione Din Djarin è quasi terminata, come ci ha ricordato il recente trailer di The Mandalorian 3. Il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, al momento osannato come interprete di Joel nella trasposizione di The Last of Us, riprende la propria avventura dopo la rapida ma fondamentale apparizione in The Book of Boba Fett, momento in cui abbiamo assistito a un particolare passaggio del suo rapporto con il piccolo Grogu. Chi non ha seguito la serie dedicata al primo mandaloriano di Star Wars potrebbe infatti domandarsi come mai in The Mandalorian 3 Grogu sia al fianco del Mando, considerato l’emozionante finale della seconda stagione di The Mandalorian.

The Mandalorian 3: perché Grogu è nuovamente al fianco del Mando? La risposta è in The Book of Boba Fett

Nell’ultimo capitolo della precedente stagione su Disney Plus, avevamo infatti assistito a quello che sembrava un addio tra il mandaloriano e il piccolo Grogu. Dopo aver messo assieme una squadra per salvare Grogu dalla cattura da parte di Moff Gideon, Din aveva lasciato che il piccolo venisse preso in custodia da Luke Skywalker, affinchè lo addestrasse nelle vie della Forza. Al termine di questo addio, la sensazione era che Grogu sarebbe potuto scomparire dalla vita del Mando, impegnato nel ritrovare la propria aderenza alla Via, dopo che gli eventi legati al suo rapporto con Grogu lo avevano condotto a tradire i precetti del suo clan.

Come mai quindi in The Mandalorian 3 Grogu è al fianco di Din Djarin? La risposta è proprio nella comparsa del Mando in The Book of Boba Fett. In questa occasione non solo si scopre come l’esser entrato in possesso della leggendaria Darksaber lo ha reso un pretendente al ruolo di guida di tutti i clan mandaloriani, ma anche che Grogu, nonostante stia seguendo l’addestramento Jedi sotto Luke Skywalker e Ahsoka Tano, non abbia dimenticato il suo affetto per Din, tanto da scegliere di tornare dal suo amico, ‘rubando’ l’X-Wing di Luke per raggiungere Din su Tattooine.

Questo rapido recap del rapporto tra Din e Grogu può spiegarsi come un’operazione machiavellica di Dave Filoni e Jon Favreau. Dopo aver presentato il ritorno di Boba Fett, creduto morto dai tempi de Il ritorno dello jedi, nella seconda stagione di The Mandalorian, spostare parte del mito del Mando all’interno della serie dedicata al clone di Jango Fett è stata una mossa intelligente per attirare gli spettatori affezionati al personaggio interpretato da Pedro Pascal. Questa decisione può esser funzionale anche al creare un legame importante tra i due mandaloriani, soprattutto ora che Din dovrà affrontare un difficile percorso legato al retaggio mandaloriano, sfida che potrebbe non solo trarre vantaggio dalla presenza di un giovane adepto della Forza come Grogu, ma anche di un esperto combattente come Boba Fett, considerato un reietto dai mandaloriani più tradizionalisti. In tutto questo, è da tenere presente come oramai pare difficile immaginare che la storia di Din Djarin possa svilupparsi senza la presenza di Grogu, considerato come i due siano divenuti una delle coppie più amate della continuity di Star Wars.

L’offerta di Disney+