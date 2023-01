I nuovi modelli top di gamma Nvidia della serie RTX 40 si sono rivelati efficienti dal punto di vista energetico e l’azienda vuol fare altrettanto nei suoi modelli di fascia medio-bassa, come per esempio l’attesa GeForce RTX 4060 Ti, che stando alle novità diffuse dal noto kopite7kimi, dovrebbe avere un TGP di soli 160W, invece dei 220W inizialmente previsti.

Le altre specifiche della scheda video rimangono analoghe a quelle trapelate in precedenza, facendo uso di un processore grafico AD106 con un totale di 4352 CUDA core e 8GB di VRAM GDDR6 da 18Gbps, servita da un bus 128 bit. Non è tuttavia chiaro se l’eventuale nuovo dato che riguarda il TGP potrebbe influenzare le frequenze operative e, di conseguenza, le prestazioni della RTX 4060 Ti. La cosa sembra però improbabile, considerato che le specifiche della GPU sono abbastanza al di sotto di quelle della RTX 4070, che sarebbe equipaggiata con 5888 CUDA core e una larghezza di banda maggiore del 43%. Un’eventuale riduzione delle frequenze amplierebbe ulteriormente il divario con i modelli più potenti.

Messa a confronto con la passata generazione, la RTX 4060 Ti con queste specifiche ha una larghezza di banda inferiore del 36% alla RTX 3060 Ti, una lacuna che dovrebbe essere colmata dalla cache L2 più grande di 32MB, anche se ciò dovrà essere poi verificato nei primi benchmark indipendenti e nelle recensioni. Se le prestazioni si confermeranno adeguate, e soprattutto in linea con il prezzo, la scheda video potrebbe rappresentare un acquisto interessante per chi vuol assemblare una configurazione relativamente economica, ma comunque in grado di eseguire tutti i titoli a 1080p senza alcun problema. L’eventuale TGP di 160W potrebbe inoltre ridurne le dimensioni e renderla particolarmente adeguata per i sistemi compatti, che fanno uso di case per PC di tipo MicroATX o Mini ITX.

Ovviamente, come al solito, sarà necessario attendere il debutto della RTX 4060 Ti, che dovrebbe avvenire a breve, per avere un quadro chiaro sulle sue caratteristiche.