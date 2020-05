The Mandalorian: Bo-Katan Kryze apparirà nella seconda stagione

Bo-Katan Kryze apparirà nella seconda stagione di The Mandalorian, ad interpretare il personaggio l’attrice Katee Sackhoff.

Non si fermano le indiscrezioni sulla seconda stagione di The Mandalorian, a solleticare l’hype dei tanti appassionati di questa serie ecco una nuova anticipazione che vorrebbe il ritorno sulla scena di Bo-Katan Kryze, uno dei personaggi precedentemente apparsi durante The Clone Wars e Star Wars Rebels.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ ed usufruire di una prova gratuita di sette giorni potete utilizzare questo link.

La presenza nella seconda stagione di Bo-Katan Kryze, sorella della Duchessa Satine Kryze di Mandalore e membro della Death Watch, si collega direttamente alla misteriosa apparizione nel finale di stagione della Dark Saber. Prima di apparire in The Mandalorian la leggendaria arma era stata affidata alla custodia di questo personaggio.

Oltre al suo collegamento diretto alla spada, Bo-Katan in passato ha giocato un ruolo fondamentale nell’assedio di Mandalore durante le Guerre dei Cloni, al termine del quale fu insignita del ruolo di reggente e il suo coinvolgimento durante la terza stagione di Star Wars Rebels.

Ad interpretare Bo-Katan Kryze sarà chiamata l’attrice Katee Sackhoff, già doppiatrice della versione animata, famosa per il ruolo di Kara Thrace in Battlestar Galactica.

Attualmente la seconda stagione della serie non sarebbe minacciata da ritardi dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19, poiché, secondo le indiscrezioni, le riprese della seconda stagione sarebbero avvenute a febbraio.

Dopo le notizie circa il coinvolgimento di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano e del ritorno di Boba Fett interpretato da Temuera Morrison, la seconda stagione della serie tv di Star Wars si arricchisce così di un nuovo intrigante tassello, nonostante al momento né Disney né Lucasfilm abbiano ancora confermato o smentito le notizie.

Ricordiamo inoltre che al momento la seconda stagione di The Mandalorian vedrà alla regia Robert Rodriguez e Peyton Reed.