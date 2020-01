The Mandalorian: il pupazzo di Baby Yoda costerebbe più di 5 milioni di dollari

Sareste disposti a comprare un vero pupazzo di Baby Yoda? Se siete tra i milioni di fan innamorati del piccolo alieno protagonista di The Mandalorian, allora potreste rimanere sconvolti nel sapere il costo dell’animatrone utilizzato nelle riprese.

The Mandalorian è stata una serie tv in grado di fare breccia nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo anche grazie all’incredibile espressività del personaggio “The Child”, anche conosciuto dalla maggior parte del pubblico come Baby Yoda.

La capacità di questo pupazzo di muovere i suoi grandi occhi e le sue grandi orecchie, unita alla sua infantile ed innocente gestualità è stata in grado di sciogliere anche il fan di Star Wars più impassibile. Pensate che anche Werner Herzog, regista conosciuto per i suoi film estremi e spietati nonché attore che nella serie ha vestito i panni del Committente (The Client) è rimasto incantato dal piccolo alieno.

E se dopo il primo episodio della serie avete subito desiderato un pupazzo di Baby Yoda è il caso vi accontentiate di una versione low cost, per così dire, del suddetto.

L’attore Adam Pally, uno dei due scout trooper dell’episodio finale della prima stagione, ha infatti rivelato il costo del pupazzo originale utilizzato durante le riprese. La cifra è davvero da capogiro, perché il costo si attesterebbe oltre i 5 milioni di dollari!

Pally, che nei panni del suo personaggio colpisce con un pugno la sacca dove The Child è tenuto prigioniero, afferma di aver assestato un colpo molto convincente ma forse un po’ troppo energico che ha fatto sussultare Jon Favreau. Il regista e produttore della serie infatti avrebbe ripreso l’attore puntualizzando che all’interno della sacca si trovava il pupazzo utilizzato per i primi piani e che il valore di quel prop ammontava a circa 5 milioni.

Tale rivelazione inaspettata ha fatto sudare freddo l’incauto attore, che ammette di aver avuto difficoltà a colpire nuovamente la borsa in cui si trovava Baby Yoda nelle restanti riprese.