È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing della data di uscita di Ruins of the Lost Realm, il nuovo supplemento per la seconda edizione del gioco di ruolo acclamato da pubblico e critica, The One Ring, basato sulle opere di J.R.R. Tolkien.

Per tutti quegli appassionati della Terra di Mezzo, desiderosi di esplorare le solitarie terre dell’Eriador, Free League Publishing ha rivelato che Ruins of the Lost Realm uscirà il giorno 25 ottobre 2022. I preordini sono già stati aperti sullo store online dell’editore e danno accesso immediato alla versione in digitale in PDF, completa.

Ruins of the Lost Realm, il supplemento

Quando gli Hobbit arrivarono nelle terre occidentali dell’Eriador, tra le Montagne Nebbiose e i Monti Azzurri, trovarono sia Uomini che Elfi. In verità, vi abitava ancora un residuo dei Dúnedain, i re degli Uomini che arrivarono dal Mare, dall’Ovesturia. Ma erano ormai al loro crepuscolo, stavano rapidamente diminuendo in numero e le terre di Arnor, il loro regno settentrionale, stavano cadendo nella desolazione. Questa regione spesso descritta come deserta diventa ora un vero crogiolo di avventure per tutti i giocatori di The One Ring.

Ruins of the Lost Realm sarà un volume rilegato in copertina rigida di 120 pagine splendidamente illustrato, e questi i suoi contenuti: