La futura serie spinoff di The Batman di Matt Reeves, The Penguin, ha trovato la sua Sofia Falcone. A interpretare la principale antagonista del Pinguino di Colin Farrell nella serie drammatica della HBO Max, sarà Cristin Milioti.

Secondo Deadline, la star di How I Met Your Mother è stata scelta per interpretare Sofia Falcone, la figlia di Carmine Falcone, interpretato da John Turturro nel film The Batman. The Penguin è stato annunciato per la prima volta a settembre 2021 da HBO Max, con Farrell che ha confermato di reinterpretare il ruolo di Oswald “Oz” Cobblepot/Il Pinguino nella serie HBO Max, le cui riprese inizieranno a New York nel febbraio 2023. La serie sarà prodotta da Reeves, Dylan Clark, Farrell, Lauren LeFranc e Craig Zobel. LeFranc fungerà anche da showrunner della serie, mentre Craig Zobel dirigerà i primi due episodi.

Nel corso della serie spin-off vedremo Sofia in lotta contro il Pinguino di Colin Farrell per il controllo della città. Milioti attualmente recita nel ruolo di Emma nella serie poliziesca di The Resort, anche se forse è più conosciuta per aver interpretato Tracy McConnell/”The Mother” nella sitcom della CBS How I Met Your Mother. È anche apparsa nei film The Wolf of Wall Street (2013) e Palm Springs (2020) e ha interpretato il personaggio femminile principale nella serie comica della HBO Max Made for Love, che è stata cancellata dopo due stagioni nel giugno 2022.

Creata dallo scrittore Jeph Loeb e dall’artista Tim Sale, Sofia Falcone è apparsa per la prima volta in Batman: The Long Halloween #6 del 1997. E’ stata precedentemente rappresentata in televisione nella serie Fox Gotham, interpretata da Crystal Reed. È apparsa anche nel film d’animazione DC originale, Batman: The Long Halloween, Part Two, doppiato da Laila Berzins.

The Penguin è il primo di tre spin-off pianificati per HBO Max, con gli altri due incentrati sull’Arkham Asylum e sul dipartimento di polizia di Gotham City. Al momento, HBO Max non ha annunciato una data per la premiere di The Penguin.