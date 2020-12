The Promised Neverland 2 – trapela il numero degli episodi?

Nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la voce riguardante il numero totale degli episodi di The Promised Neverland 2 che, come precedentemente riportatovi, debutterà il prossimo 7 gennaio 2021.

The Promised Neverland 2, le voci

Secondo quanto trapelato The Promised Neverland 2 dovrebbe comporsi di un’unica cour di 12 episodi così come accaduto con la prima stagione. La stagione inoltre dovrebbe contenere alcune sequenze inedite non apparse nel manga.

Eccovi una nuova visual diffusa pochi giorni fa e il trailer:

The Promised Neverland – il manga e l’anime

Vi ricordiamo che The Promised Neverland è terminato in Giappone lo scorso 15 giugno con il capitolo, il 181. Lo stesso autore Kaiu Shirai aveva parlato del finale recentemente, cliccate QUI per leggere le sue dichiarazioni.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 17 volumi e il primo light novel. La serie dovrebbe comporsi di 20 volumi totali, in Giappone è attesa la pubblicazione del 20° in autunno.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks e disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID e su Amazon Prime Video anche doppiata in italiano.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Sono state anche pubblicati due light novel il primo con protagonista Norman e scritto da Nanao. Il secondo ha come protagoniste mamma Isabella e sorella Krone. È stata anche annunciato un terzo light novel ma senza dettagli.

Kaiu Shirai e Posuka Demizu torneranno su The Promised Neverland per un capitolo speciale che uscirà in concomitanza della mostra dedicata all’opera che verrà inaugurata il prossimo dicembre a Tokyo. La disegnatrice ha anche detto di essere al lavoro su nuove storie di cui però non ha fornito dettagli.

Amazon Prime Video starebbe sviluppando invece la serie TV live action.

The Promised Neverland – il film live action

Ricordiamo anche che il prossimo 18 dicembre debutterà nei cinema giapponese il primo live action ispirato alla serie intitolato semplicemente The Promised Neverland.

Il film è diretto da Yûichirô Hirakawa e sceneggiato da Noriko Gotou e narrerà le vicende del primo arco narrativo del manga ambientato a Grace Field House. Il cast è composto da Minami Hamabe (Menma nel live-action di Anohana) che interpreta Emma, Jyo Kairi (Erased) interpreta Ray, Rihito Itagaki (Show By Rock!! il Musical) è Norman. Keiko Kitagawa è Isabella mentre Naomi Watanabe interpreta Krone.