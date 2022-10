Tra le novità Home Video in uscita in questo periodo troviamo numerosi titoli horror che hanno senza alcun dubbio lasciato il segno tra gli appassionati di genere. Nello specifico, distribuiti in Italia da Plaion Puctures, tra questi troviamo la Ringu Film Collection 4K Ultra HD e la Limited Edition dedicata al film The Ring del 2002. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

La Ringu Film collection 4K

La Ringu Film collection 4K arriva sul mercato portando a tutti gli appassionati del genere un cofanetto speciale contenete al suo interno i tre capitoli del franchise di The Ring. La slipcase steelbook contiene nello specifico 4 dischi, quello in 4K Ultra HD e Blu-ray per il primo capitolo della saga, un Blu-ray disc per The Ring II (il sequel) e un Blu-ray disc dedicato a Ring 0 – The Birthday (il prequel).

I dischi presenti all’interno del cofanetto contengono inoltre numerosi contenuti aggiuntivi specifici per ogni capitolo della saga. Sempre a corredo del cofanetto troviamo poi una cartolina da collezione e un piccolo booklet contenente alcune immagini tratte dai film nonché una parte testuale che sviscera alcune curiosità circa le produzioni. Dal punto di vista del design, la steelbook mostra una serie di chiari riferimenti al franchise nonché, nella parte posteriore, i personaggi più noti presenti nei lungometraggi.

The Ring

The Ring

The Ring 4k Ultra Hd + Blu-ray

La prima proposta che troviamo all’interno del cofanetto è ovviamente il primo capitolo della saga (in termini di uscita cronologica). Il film viene proposto sia in versione 4K Ultra HD, con un disco BD66, sia in versione Blu-ray 1080p su disco BD50. Ovviamente, sul fronte video la prima scelta rimane sempre e comunque quella in grado di offrire immagini superiori, ovvero il 4k Ultra HD.

Tuttavia, dal punto di vista audio vi informiamo che le due differenti versioni offrono esattamente ls stessa esperienza d’uso. Infatti, sia il disco in 4K Ultra HD sia quello in Blu-ray offrono una traccia in lingua italiana DTS HD-MA 5.1 in grado di offrire una discreta qualità, con dialoghi nitidi e bassi non invadenti. Dal punto di vista della qualità video, le immagini sono buone seppur il 4K non faccia gridare al miracolo, anche complice la presenza di un nero poco marcato e colori non troppo vibranti. Sotto questo punto di vista abbiamo apprezzato maggiormente la qualità video mostrata dal prequel che vedremo di seguito.

Per quanto concerne invece i contenuti aggiuntivi, tra quelli dedicati a The Ring troviamo il commento audio dello storico David Kalat, nonché alcune clip con i protagonisti, i critici e i filmakers che ricordano e approfondiscono quello che l’intero franchise ha lasciato dietro di sé dal punto di vista culturale. I contenuti extra continuano poi le dichiarazioni di Kat Ellinger circa la carriera del regista Hideo Nakata, che grazie a questa produzione è riuscito a consacrarsi in ambito cinematografico e a diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore. Lo stesso tipo di approfondimento lo troviamo poi anche con Alexandra Heller-Nicholas, ma questa volta non incentrato sul regista bensì sullo sviluppo dell’intera serie. Infine, tra i contenuti aggiuntivi troviamo poi anche un corto e alcuni trailer.

The Ring

Reiko Asakawa è una giornalista che sta indagando sulla morte inspiegabile della propria nipote e di alcune delle sue amiche che , si dice, avessero visto il contenuto di una videocassetta esattamente una settimana prima della morte. Alla fine della visione della videocassetta, le vittime ricevono una telefonata che annuncia la loro morte dopo una settimana esatta e l’unica testimone oculare di questo avvenimento è impazzita in seguito allo shoc. Le ricerche conducono Rieko in una località di vacanza dove trova la videocassetta, contenente una serie di immagini surreali, e alla fine della visione riceve la telefonata e capisce di essere anche lei vittima della maledizione…

The Ring 2 Blu-ray

Passiamo dunque alla seconda proposta presente all’interno del cofanetto, il sequel The Ring 2, dove riprendiamo il punto esattamente dalla conclusione del primo capitolo. Questa volta però il racconto si sviluppa per lo più sui poteri mentali, a differenza del primo film che vedeva al centro gli spettri.

All’interno del disco del film (vi ricordiamo che The Ring 2 non è in versione 4K bensì in Blu-ray), trovano posto poi alcuni contenuti aggiuntivi come l’intervista dell’autore Koji Suzuky e alcuni trailer. Per quanto riguarda invece la traccia audio in lingua italiana, questa è qualitativamente identica al primo capitolo della saga, essendo infatti in DTS-HD MA 5.1.

The Ring

Qualche tempo dopo gli avvenimenti del primo episodio, Mai Takano sta cercando le risposte sulla improvvisa morte di Ryuji. Le ricerche la conducono dall’ex moglie Reiko e dal figlio Yoichi, i quali sono sopravvissuti alla maledizione. Il piccolo Yoichi sta iniziando a mostrare alcune delle abilità psichice di Sadako, ma è diventato muto. La maledizione, nel frattempo, miete altre vittime…

Ring O – The Birthday Blu-ray

Vediamo ora al terzo film della saga presente all’interno della steelbook, Ring O – The Birthday in Blu-ray, il prequel del capostipite. Per questa produzione cambia il nome alla regia e arriva Norio Tsuruta, allora pioniere del genere j-horror noto per la produzione di una serie di omnibus a destinazione video: Scary True Stories. Proprio restando in tema, tra i contenuti extra presenti nel disco troviamo un capitolo video dedicato al genere j-horror con le dichiarazioni del critico Jasper Sharp. E poi ancora, grazie al disco in Blu-ray, ogni appassionato potrà scoprire informazioni importanti del dietro le quinte, visionare le scene tagliate, il trailer theatrical e molto altro ancora. Anche questo capitolo del franchise gode della traccia audio in lingua italiana nel formato DTS-HD MA 5.1.

The Ring

Una reporter, Miyaji Akiko, il cui fidanzato fu ucciso durante la dimostrazione dei poteri di Shizuko Yamamura, sta raccogliendo informazioni sulla figlia di Shiuzuko, Sadako. Nel frattempo la stessa Sadako si è unita ad una troupe di attori teatrali e si è innamorata di Hiroshi Toyama, anche se è tormentata dall’incontrollabilità dei propri poteri…

The Ring (2002)

Oltre alle produzioni che vi abbiamo mostrato con la Ringu Film Collection, arriva in occasione del suo 20° anniversario anche The Ring (USA) in versione Home Video Limited Edition. Il film è stato prodotto e ispirato dal primo film presente all’interno della Ringu Film Collection, Ring del 1998 di Hideo Nakata. Ad oggi, questa versione diretta da Gore Verbinski con protagonista Naomi Watts, è senza dubbio una delle pellicole più iconiche degli horror moderni. The Ring ha infatti avuto un enorme successo da parte del pubblico ed ha incassando oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo.

Proprio per celebrare questo grande successo, Plaion distribuisce in Italia una speciale versione del film con tanto di confezione steelbok e sovraccoperta in stile anni ’90 che riproduce le tipiche VHS dell’epoca, nonché, nello specifico, la VHS presente nel film. Nella sua parte frontale troviamo a corredo il bollino adesivo che ne indica la sua esclusività.

The Ring

Dal punto di vista tecnico, l’edizione si presenta tutto sommato abbastanza standard. Il film posto al suo interno è infatti in edizione Blu-ray 1080p con codec MPEG-4 AVC e la taccia audio in lingua italiana viene proposta nel formato Dolby Digital 5.1. Per ottenere una qualità audio superiore sarà necessario selezionare la traccia audio in lingua inglese, che invece viene proposta nel più pieno DTS HD Master Audio 5.1.

La pellicola fu girata a livello nativo interamente in analogico e ha ottenuto nel tempo la produzione e distribuzione di numerose edizioni Home Video. In questa specifica proposta, le immagini sono risultate di ottima qualità e corrispondenti alle scelte registiche che da sempre caratterizzano la pellicola. I toni sono quindi freddi, pungenti, con una saturazione ridotta proprio per veicolare al meglio le atmosfere horror del film. Dal punto di vista della nitidezza, tuttavia, la grana è leggermente presente ma mai fastidiosa. A riguardo, siamo dell’idea che in qualche modo essa dia ancor più valore a un film che ha comunque vent’anni di onorata carriera sulle spalle.

La strana morte di quattro adolescenti porta la giornalista Rachel Keller a indagare su una misteriosa leggenda metropolitana: una videocassetta maledetta contenente immagini inquientati. Chiunque la guardi riceve una telefonata agghiacciante da una voce sconosciuta che dice “sette giorni”. Per Rachel la leggenda si sta trasformando in realtà e avrà solo sette giorni per svelarne il segreto.

Il cast del film

Oltre a Naomi Watts nei panni di Rachel Keller, nel film troviamo anche Martin Henderson in quelli di Noah Clay, David Dorfmanin quelli di Aidan Keller, Brian Cox è Richard Morgan e Jane Alexander è il Dr. Grasnik. Le lunga lista continua poi con i nomi di Lindsay Frost, Amber Tamblyn, Rachael Bella, Daveigh Chase, Shannon Cochran, Sandra Thigpen, Richard Lineback, Adam Brody, Pauley Perrette, Sara Rue e Aixa Clemente.

The Ring

In conclusione

Per concludere, questo è un ottimo mese per tutti gli appassionati del genere horror che sono alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere nella propria collezione. La Ringu Film Collection contiene al suo interno tutti i capitoli delle produzioni asiatiche dedicate a The Ring, portando sul piccolo schermo anche numerosi contenuti aggiuntivi dedicati al dietro le quinte ma anche all’intero genere J-horror. Al suo fianco, arriva in Home Video anche The Ring del 2002 con Naomi Watts, il remeake dell’originale presente all’interno della Ringu Film Collection. Se siete appassionati del genere horror, entrambe le proposte sono davvero interessanti dal punto di vista contenutistico e culturale di genere.