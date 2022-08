Dopo anni di pitch creativi finiti nel limbo, tra cui un mancato adattamento cinematografico, il mondo di The Sandman si appresta a debuttare sul piccolo schermo con l’attesissima serie Netflix di cui Neil Gaiman è stato anche consulente creativo. La piattaforma di streaming non ha ancora annunciato il rinnovo ma, a quanto pare, i lavori sulla seconda stagione sono già iniziati. Testimonianza concreta della fiducia che l’intero team ripone nel progetto.

Iniziati i lavori sulla seconda stagione di The Sandman

Il produttore esecutivo David S. Goyer, intervistato di recente ai microfoni di Den of Geek, ha così dichiarato: “Fare una mappatura del futuro dello show è molto facile dopo aver realizzato una prima stagione perchè hai già educato il pubblico. Essendoci una base di partenza, possiamo ampliare l’universo narrativo. Gli abbiamo mostrato come il mondo dei sogni possa influenzare quello dei non dormienti. Stiamo scrivendo la sceneggiatura della seconda stagione”.

La prima stagione di The Sandman sarà composta da 10 episodi e debutterà in streaming su Netflix il 5 agosto 2022. Questa la sinossi ufficiale: C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo onirico che quello di veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Nel cast du The Sandman troviamo Tom Sturridge nei panni di Sogno, Kirby Howell-Baptiste in quelli di Morte, Mason Alexander Park come Desiderio e Gwendoline Christie nei panni di Lucifero (un casting che ha fatto storcere il naso ad alcuni fan, che invece avrebbero voluto il Lucifero della serie TV, interpretato da Tom Ellis). Gaiman ha invece difeso la scelta della nota attrice, spiegando come fumetto edito da Vertigo e la serie Netflix possano tranquillamente coesistere sullo stesso piano, pur essendo differenti in alcuni aspetti.