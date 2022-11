The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 1 è un nuovo film di animazione dedicato ai Sette Peccati Capitali che si colloca, cronologicamente, dopo gli avvenimenti della serie principale, che si è ormai conclusa. Netflix ha iniziato a trasmettere in streaming un trailer del nuovissimo progetto di film anime in due parti per il franchise dei Sette Peccati Capitali.

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Parte 1 – nuovo trailer e data di uscita

Il film rappresenterà una nuova storia del tutto originale scritta dall’autore del manga, Nakaba Suzuki, e sarà incentrato sul figlio di Meliodas, Tristan. Netflix descrive così la storia di The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh:

“Sono trascorsi quattordici anni da quando il Regno di Liones ha sconfitto il Clan dei Demoni portando la pace sulla Terra. Il Principe Tristan è tormentato dalla sua incapacità di controllare due grandi poteri: il potere del Clan dei Demoni di suo padre, Meliodas, che è stato il Capitano dei Sette Peccati Capitali come Peccato dell’Ira con il simbolo del Drago, e il potere del Clan delle Dee di sua madre, Elizabeth. Quando la vita di Elisabetta è minacciata, Tristan fugge dal regno e si dirige verso Edimburgo, dove Deathpierce – che un tempo era un membro di un gruppo dei Cavalieri Sacri del regno, le Pleiadi del Cielo Azzurro – ha il suo castello. Ma quali sono le intenzioni di Deathpierce? La ruota del destino comincia a muoversi e travolge anche I sette peccati capitali…”

Per concludere, vi lasciamo con il nuovissimo trailer del film, che rivela anche la sua data di uscita su Netflix:

Il film sarà disponibile in esclusiva su Netflix dal 20 dicembre.