The Suicide Squad: la colonna sonora era “live” durante le riprese

Durante le riprese di The Suicide Squad – Missione suicida il regista James Gunn si è assicurato che venissero riprodotti i brani della colonna sonora sul set, e per un buon motivo. Dopo aver diretto due film dell’MCU caratterizzati anche da una certa presenza della musica, Gunn sta portando anche questo suo talento nel DCEU con The Suicide Squad.

The Suicide Squad: l’importanza della colonna sonora

Il film è il secondo a portare la squadra di antieroi sul grande schermo, e ha già ottenuto ottime recensioni (qui trovate la nostra), e poiché The Suicide Squad è sul punto di essere rilasciato, James Gunn sta promuovendo il progetto condividendo nuovi dettagli. Parlando con NME del film, il regista ha rivelato che, durante alcune scene che prevedono la presenza della colonna sonora, si è assicurato che la stessa fosse riprodotta anche durante le riprese:

“Quando li vedi camminare sotto la pioggia con ‘Hey’ dei Pixies, sul set avevamo ‘Hey’ dei Pixies“.

James Gunn ha aggiunto che, insieme a John Murphy, il compositore principale della colona sonora di The Suicide Squad, scrive “gli spunti musicali per sezioni importanti molto prima di girare il film“.

La ragione di ciò, ha spiegato, è che

“offre un modo agli attori di sapere qual è l’atmosfera della scena“.

Gli attori non hanno sempre l’opportunità di ascoltare la musica che verrà riprodotta in determinate scene, quindi far suonare quei brani sul set di The Suicide Squad deve aver aggiunto qualcosa di speciale all’intera produzione. I fan potranno ascoltare presto la colonna sonora completa, dato che il film è finalmente sul punto di uscire.

The Suicide Squad non si concentrerà tanto sulla musica quanto i film Marvel, ma Gunn ha confermato che conterrà molte canzoni. Si è costruito una reputazione per le sue impressionanti colonne sonore, e anche il precedente Suicide Squad aveva un fantastico elenco di brani. Sarà interessante vedere quali pezzi saranno inclusi in The Suicide Squad.

