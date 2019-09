The Suicide Squad: Peter Capaldi sarà nel film di James Gunn

L'ex Dottore Peter Capaldi, entrerà a far parte del cast del film The Suicide Squad diretto da James Gunn, in arrivo ad Agosto del 2021.

Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore scozzese Peter Capaldi entrerà a far parte del film The Suicide Squad, diretto da James Gunn. L’attore è noto per aver interpretato il 12esimo Dottore nella storica serie britannica Doctor Who e ha inoltre vinto un Oscar nel 1995 per il miglior cortometraggio per il film Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life, diretto da lui stesso.

Capaldi quindi si unirà al ricco cast del film, composto da Nathan Fillion, Idris Elba, Viola Davis nei panni di Amanda Waller, Jai Courtney che vedremo nuovamente nel ruolo di Captain Boomerang, esattamente come Harley Quinn interpretata dalla splendida Margot Robbie. Sempre secondo quanto riportato da Deadline, nel cast potrebbe esserci anche un cameo di Pete Davidson, star del Saturday Night Live’s.

Come già detto in precedenza, The Suicide Squad non è un seguito ma un vero e proprio reboot, diretto da James Gunn che lavorerà anche al film Guardiani della Galassia Vol. 3, una delle serie della rivale Marvel. A tal proposito, il produttore Peter Safran si è espresso dicendo “The Suicide Squad è al momento la priorità per James Gunn, finirà il film e poi si dedicherà a Guardiani 3. E’ la soluzione migliore, è stata gestita da entrambe le parti in maniera elegante e penso che sia quella migliore per i fans e per James stesso.” Inoltre aggiunge alcune riflessioni riguardo la rivalità tra Marvel e DC: “Mi piace l’idea che James diriga due film dei due universi perché ha sempre sposato l’idea che quello che unisce i fan dei fumetti e dei supereroi sia più grande di quello che li divide. […] Questa rivalità è per me assurda.”

Le riprese del film inizieranno il 23 settembre e l’uscita è prevista per il 6 Agosto 2021.