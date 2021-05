The Trial of Magneto è il prossimo l’evento targato X-Men

Continua ad espandersi, a mutare ed evolversi la rinascita degli X-Men in casa Marvel sotto la guida di Jonathan Hickman (recuperate la nostra recensione di House of X/Power of X – Complete Edition). Questa estate, a partire dal prossimo 18 agosto negli Stati Uniti, le testate mutanti saranno coinvolte in The Trial of Magneto, un evento/miniserie in 5 albi scritto da scritto da Leah Williams (X-Factor) e disegnato da Lucas Werneck (Empyre: X-Men).

Eccovi l’immagine promozionale realizzata da John Romita Jr. (da poco tornato alla Marvel e che illustrerà anche Fantastici Quattro come riportatovi qualche giorno fa):

The Trial of Magneto, i dettagli

Gli eventi di Hellfire Gala, previsto a giugno negli Stati Uniti, porteranno ad un brutale omicidio e una devastante rivelazione che rischia, nuovamente, di separare la popolazione mutante. Al centro degli avvenimenti ci sarà ovviamente Erik Lehnsherr ovvero l’uomo chiamato Magneto.

Marvel presenta così la miniserie in 5 albi:

Un orribile omicidio. Una rivelazione orribile. Un processo che dividerà la nuova nazione mutante. Questa avvincente saga minaccerà il Regno di X e sconvolgerà il mondo dei mutanti. E con il futuro di Krakoa in bilico, la relazione del genere mutante con il resto dell’Universo Marvel potrebbe non essere più la stessa. L’attuale team di investigatori mutanti di X-Factor, l’acclamata serie di Leah Williams giocherà un ruolo fondamentale nel risolvere questo complesso mistero, e i fan per capire quali eventi porteranno a questa nuova epopea degli X-Men dovrebbero leggere X-Factor# 10, un tie-in di Hellfire Gala e il numero finale del serie, in uscita il 30 giugno.

La scrittrice Leah Wiliams ha dichiarato:

Quando mai Magneto ha permesso che la burocrazia si mettesse tra lui e quello che pensava fosse giusto? Nell’isola paradiso di Krakoa, rifugio sicuro per i mutanti, il desiderio di Magneto di vedere il suo popolo unito e in pace sembra essersi realizzato. Ma la lealtà di Magneto va guadagnata, così quando capisce che anche un paradiso può essere pieno di bugie… inizierà il processo di Magneto.

Eccovi la copertina del #1 firmata da Valerio Schiti:

Come ricorderanno i lettori degli X-Men della prima ora, The Trial of Magneto richiama il titolo di Uncanny X-Men #200, seminale albo scritto da Chris Claremont e illustrato proprio da John Romita Jr., nel quale un Magneto redento fu sottoposto a processo dalla Corte Internazionale di Giustizia di Parigi per i suoi crimini passati.

