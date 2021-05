John Romita Jr. disegnerà il celebrativo Fantastic Four #35

Qualche settimana fa vi riportavamo la notizia del ritorno del leggendario John Romita Jr. alla Marvel (i dettagli nel nostro articolo dedicato) dopo aver trascorso circa 7 anni alla DC con un passaggio, avvenuto nel 2013, che mancò di provocare scalpore fra gli appassionati di comics.

Nella tarda serata di ieri, la Marvel ha rivelato quale sarà il prossimo incarico di John Romita Jr. e si tratta sicuramente di un progetti di altissimo profilo: Fantastic Four #35, numero speciale che celebrerà i 60 anni della prima famiglia della Casa delle Idee.

Fantastic Four #35, i dettagli del nuovo incarico di John Romita Jr.

I Fantastici Quattro celebrano i loro primi 60 anni. Uno dei fumetti più rivoluzionari partoriti dalla mente di Jack Kirby godrà ad agosto (negli Stati Uniti) di un numero speciali celebrativo con foliazione maggiore ovvero Fantastic Four #35 che seguirà gli eventi, iniziati su Fantastic Four #32, dell’arco narrativo Bride of Doom che, come facilmente intuibile, vedrà Victor Von Doom convolare a nozze.

Nello specifico John Romita Jr. disegnerà una storia scritta dall’attuale scrittore della serie, Dan Slott, mentre completeranno l’albo un retelling delle origini del gruppo da parte di Mark Waid e Paul Renaud e una storia scritta e disegnata da Jason Loo.

Eccovi la copertina dell’albo firmata da Mark Brooks:

Nella storia in questione tutta la discendenza dei Kang è intenzionata a spazzare tutti i Fantastici Quattro, ogni loro incarnazione da ogni era. Come faranno Reed, Sue, Ben e Johnny a sopravvivere agli attacchi simultanei di Rama Tut, Scarlet Centurion, Kang the Conqueror e Scion? Dopo il matrimonio del Doctor Doom i cambiamenti per i Fantastici Quattro sono appena iniziati!

John Romita Jr. ha dichiarato:

Sono molto fortunato fortunato in diverse occasioni nella mia vita, e ora posso aggiungere anche questa fra quelle occasioni. Sono tornato alla Marvel, la casa editrice dove ho iniziato la mia carriera e non potrei esserne più entusiasta. Sto già lavorando al mio prossimo grande progetto Marvel ed è eccezionale. Sono entusiasta tanto quanto iniziai decenni fa alla Marvel e spero di poter riflettere questo rinnovato entusiasmo nelle mie tavole e che anche i fan se ne accorgano.

Parlando poi dell’incarico:

Sono davvero fortunato nel poter riprendere il mio lavoro alla Marvel con questo albo così significativo che celebrare i 60 anni dei Fantastici Quattro! È un onore e un grande privilegio poter lavorare fianco a fianco con Dan Slott e con l’inchiostratore JP Mayer, non vedo l’ora che l’albo esca ad agosto!

