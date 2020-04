The Umbrella Academy, ecco cosa cosa aspettarsi dalla seconda stagione!

The Umbrella Academy ha raccolto un discreto successo nel mondo, spingendo Netflix a rinnovare questa serie televisiva per un’altra stagione. Recentemente, Jeff Russo (il compositore della colonna sonora) ha spiegato i grandi cambiamenti che saranno apportati allo show, tra cui nuove ambientazioni e personaggi.

“Beh, c’è sicuramente un grande cambiamento nell’ambientazione, questo è certo“, spiega Jeff Russo ai microfoni dei nostri colleghi di Comicbook. “E abbiamo cercato di non cambiare troppo l’approccio musicale e la storia. Voglio dire, abbiamo usato molte canzoni davvero fantastiche nella prima stagione, e utilizzeremo lo stesso approccio nella seconda stagione, con fantastiche canzoni“.

“Usiamo la colonna sonora in modo molto significativo per supportare gli archi emotivi di tutti i nostri personaggi. […] Ci sono alcuni nuovi personaggi con cui ci divertiremo… […] Quindi c’è molto di nuovo e poi c’è anche il vecchio“, conclude il compositore, spiegando i tratti salienti della prossima season.

Gli addetti ai lavori, per fortuna, hanno concluso le riprese della seconda stagione, e attualmente si trova in fase di post-produzione. Di conseguenza, con ogni probabilità, The Umbrella Academy non dovrebbe subire ritardi. Per il momento, l’appuntamento è fissato per la fine di quest’anno. Seguiranno doverosi aggiornamenti.