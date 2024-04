La serie TV di Fallout è un successo, confermata la seconda stagione

Prime Video ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie televisiva Fallout, a soli sette giorni dal suo debutto. Basata sull'iconico videogioco post-apocalittico, la serie è riuscita a convincere pubblico e critica, superando le altissime aspettative dei fan della saga e attirando milioni di curiosi, che stanno facendo vivere un nuovo periodo di gloria ai videogiochi.

La notizia arriva direttamente da Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, che ha elogiato il lavoro del team creativo e del cast. Salke ha affermato: “Jonah, Lisa, Geneva e Graham sono riusciti a catturare l'immaginazione del pubblico con questo spettacolo innovativo e avvincente. Con personaggi interpretati magistralmente da Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan, la serie ha superato le aspettative, arricchendo il mondo di Fallout e promettendo di spingere ancora più a fondo nell'universo surreale della serie nella prossima stagione”.

Fallout si colloca 219 anni dopo il conflitto nucleare che ha trasformato il mondo in un deserto radioattivo. Racconta la storia di Lucy MacLean, cresciuta in un bunker antiatomico, che emerge in superficie in cerca del padre scomparso. La serie intreccia anche le vicende di altri personaggi come il Ghoul interpretato da Goggins e un membro della Fratellanza d'Acciaio, Maximus.

Il lancio della prima stagione di Fallout su Prime Video, avvenuto il 10 aprile con il rilascio di tutti gli otto episodi, ha generato un'onda di feedback positivi, specialemente per la performance di Walton Goggins nel ruolo del Ghoul Cooper Howard. Nonostante la serie non rappresenti una diretta trasposizione di uno specifico gioco della saga di Fallout, il produttore esecutivo Jonathan Nolan ha definito il programma una "versione non interattiva di Fallout 5".

Le aspettative per un rinnovo erano già alte prima della premiere della serie, complice l'assegnazione di un credito fiscale di 25 milioni di dollari alla produzione, una mossa che suggeriva un forte investimento sul futuro del progetto. Questo incentivo era correlato alla possibilità di spostare le riprese da New York allo Stato della California.

In un'intervista con IGN, Todd Howard, dirigente di Bethesda Game Studios, e il regista e produttore esecutivo Jonathan Nolan, hanno condiviso alcune riflessioni sul futuro di Fallout. "È importante avere un piano, ma anche essere sufficientemente flessibili e adattabili per non rimanere bloccati," ha affermato Nolan, sottolineando come il successo della prima stagione abbia già aperto discussioni entusiasmanti sui passi successivi da compiere per la serie.