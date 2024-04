Una serie tv su Diablo? Il capo del franchise è convinto che potrebbe avere successo come Fallout

Rod Fergusson, il capo del franchise Diablo, ha espresso la sua convinzione sull'idea che la longeva serie action-RPG di Blizzard possa diventare uno show televisivo di successo.

Mentre l'attenzione del pubblico attualmente è tutta concentrata sulla serie tv di Amazon Prime Video basata su Fallout, Window Central ha intervistato Fergusson chiedendogli se potesse immaginare un adattamento simile per Diablo, e la risposta è stata positiva. Sebbene al momento non ci siano annunci ufficiali, Fergusson ha sottolineato come i temi universali di Diablo potrebbero essere perfetti per una trasposizione televisiva coinvolgente.

"Penso sicuramente che potrebbe funzionare," ha detto Fergusson. "Uno dei punti forti di Diablo come IP è la sua tematica molto universale, incentrata sul conflitto tra gli Altissimi Cieli e gli Inferi Ardenti, rappresentando l'eterna lotta tra il Bene e il Male. È un tema che potrebbe tradursi molto bene in un format televisivo. Vorrei avere qualcosa con cui poter discutere oggi, ma in generale penso che l'idea possa funzionare."

Nonostante Diablo non sia principalmente noto per la sua trama, la serie vanta in realtà una ricca base di lore che si estende dal classico originale del 1997 fino all'ultimo capitolo, Diablo 4 del 2023. La trama si svolge in un universo diviso in tre regni, abitati rispettivamente dagli angeli, dai demoni e dagli umani. Tuttavia, il terzo regno, chiamato Sancturary, è costantemente oggetto di attenzioni sia angeliche che demoniache, con gli abitanti umani al centro delle loro influenze e dei loro obiettivi.

Secondo voi potrebbe funzionare una serie tv su Diablo?