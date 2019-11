The Walking Dead World Beyond arriva in primavera!

Amazon Prime Video cerca di battagliare in un mercato sempre più complicato, e cerca di competere con Netflix e Disney con nuove serie televisive. Recentemente, la società di Bezos ha annunciato che The Walking Dead World Beyond debutterà il prossimo anno, e precisamente in primavera.

Dopo i successi di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond cercherà di sorprendere tutti gli appassionati della serie con un cast d’eccezione e una storia del tutto inesplorata, come quella della prima generazione cresciuta nello scenario post-apocalittico che tutti conosciamo.

Ad avere un ruolo chiave della serie è Julia Ormond, vincitrice di un Emmy. Invece, a completare il cast ci penseranno Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella. Tuttavia, stando al comunicato ufficiale, ci saranno anche Natalie Gold nel ruolo di Lyla; Al Calderon (Step Up: High Water) che interpreta il ruolo di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) vestirà i panni di Tony; e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) che interpreta Percy.

The Walking Dead World Beyond, infine, è una serie prodotta da AMC Studios, e sarà disponibile in tutti i Paesi supportati dal servizio di Amazon Prime Video.