The Wheel of Time: Rosamund Pike interpreterà Moiraine

Rosamund Pike sarà la protagonista della serie TV tratta dai romanzi di The Wheel of Time (La ruota del Tempo) prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios

La serie tv The Wheel of Time (La ruota del Tempo), adattamento dell’omonima saga letteraria, ha trovato la sua protagonista: l’attrice Rosamund Pike.

The Wheel of Time (La Ruota del Tempo, edita da Fanucci) è una saga letteraria fantasy scritta da Robert Jordan e completata da Brandon Sanderson dopo la scomparsa di Jordan nel 2007; composta da quattordici libri ed un prequel, che negli anni ha raccolto attorno a se una schiera di fan molto attiva.

L’adattamento a serie tv è stato annunciato per la prima volta nel 2016 (ma la produzione ufficiale è partita soltanto nel 2018) e Rosamund Pike (L’amore Bugiardo – Gone girl), è il primo nome del cast a venire annunciato.

Il personaggio che sarà interpretato da Pike sarà Moiraine Damodred, una Aes Sendai azzurra, ovvero una maga di una potente organizzazione composta esclusivamente da donne. Nel mondo di The Wheel of Time la magia, a cui è associato un colore diverso a seconda del tipo, può essere utilizzata soltanto dalle donne.

Moiraine sarà coinvolta in un viaggio incredibile, in cui si accompagnerà agli altri protagonisti della serie, tra cui vi sarà il cosiddetto Drago Rinato, un essere leggendario che avrà in se il potere di salvare o distruggere l’umanità.

A differenza dei libri, dove il protagonista principale è il personaggio di Rand al’Thor, la serie si concentrerà principalmente sul personaggio interpretato da Pike.

Riguardo ai cambiamenti che l’adattamento per la tv apporterà al materiale originale, Brandon Sanderson ha commentato dicendo che le scelte operate dal team di sceneggiatori sono eccellenti e che conferiranno allo show una certa unicità, pur mantenendolo fedele alla fonte da cui sta attingendo. Sanderson, che è stato coinvolto nella produzione dello show come consulente, si è anche detto fiducioso nei confronti della fanbase, che, secondo lui, accoglierà positivamente questi cambiamenti.

Lo show è alla fase iniziale del suo cammino, quindi le informazioni sono poche e coinvolgono per lo più il comparto creativo e tecnico della serie.

The Wheel of Time sarà prodotta per Amazon Prime Video e vedrà Rafe Judkins (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.) nel ruolo di showrunner, produttore e sceneggiatore. Karen E. Goulekas supervisionerà gli effetti speciali mentre i costumi saranno ideati da Isis Mussenden (Le Cronache di Narnia). Per la regia dei primi due episodi sarà invece coinvolta Uta Briesewitz (Westworld, Stranger Things, Orange is the New Black).

The Wheel of Time sarà prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios e verrà distribuita in più di 200 nazioni.