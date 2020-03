George R.R. Martin sfrutterà la quarantena per completare The Winds of Winter

Mentre l’industria dell’intrattenimento è alle prese con la gestione dell’emergenza Coronavirus (COVID-19), misure estreme sono state prese in tutto il mondo e le celebrità si ritrovano con molto tempo a disposizione mentre decidono di mettersi autonomamente in isolamento. Uno di questi non è altro che il creatore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire), George R.R. Martin, che attraverso il suo blog ha voluto informare tutti i fan della saga letteraria. Martin ha confermato che le sue attività, Jean Cocteau Cinema e Stagecoach Foundation, sono state chiuse momentaneamente e che lui si trova a casa a lavorare sul leggendario romanzo di The Winds of Winter.

Queste le sue parole:

“Per chi di voi è preoccupato per la mia persona, si sono a conoscenza di essere nella fascia di popolazione più vulnerabile, considerata la mia età e condizione fisica. In questo momento mi sento bene e stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili, sono da solo in un posto isolato, c’è solo un membro del mio staff con me e non vado in città e non vedo nessuno. A dir la verità passo più tempo nel mondo di Westeros che non nel mondo reale, sto scrivendo ogni giorno. Saranno momenti difficili per i Sette Regni, ma lo saranno ancora di più qui”.

Poi ha voluto condividere un augurio a tutti i suoi lettori e stimatori:

“In questi giorni, guardando le notizie, non posso fare a meno di sentirmi come se tutti vivessimo in un romanzo di fantascienza. Ma non, ahimè, il tipo di romanzo di fantascienza in cui sognavo di vivere da bambino, quello con le città sulla Luna, le colonie su Marte, i robot domestici programmati con le Tre Leggi e le macchine volanti. Le storie di pandemia non mi sono mai piaciute. Speriamo di riuscire a superare tutti questo periodo sani e salvi. Restate bene, amici miei. Meglio essere al sicuro che dispiaciuti. “

The Winds of Winter è in lavorazione da parecchi anni e lo stesso George R.R. Martin ha sempre affermato di non aver mai avuto il tempo per completarne la scrittura. Speriamo che adesso possa essere la volta buona.