The Witcher 2, Umani del Continente: le maestranze della serie

The Witcher 2 – Umani del Continente

Fra i tanti approfondimenti e curiosità rivelati durante questo primo WitcherCon figurano anche alcuni filmati che ci mostrano il dietro le quinte della seconda stagione della serie, come quello dedicato e Yen e Ciri. Mentre alcuni di essi si soffermano sui personaggi e sui luoghi, i video raccolti sotto la denominazione comune The Witcher 2 – Umani del Continente mostrano i professionisti che formano il talentuoso team di produzione che dà vita a The Witcher dietro le quinte, mentre condividono le loro intuizioni sui loro lavori eclettici e talvolta sorprendenti.

Nel primo video faremo la conoscenza di Nick Jeffries, l’armiere principale di The Witcher, mentre ci mostra il dietro le quinte del dipartimento dell’armeria e alcune delle armi principali della serie:

Qui in basso trovate un divertente dietro le quinte con i burattinai Matt Fraser e Dan Gregory mentre si preparano per il green screen e portano in vita le nostre creature preferite di The Witcher:

Chiudiamo questa carrellata con Ashruti Patel mentre ci mostra un’anteprima del suo complesso ruolo sul set come tecnica delle lenti a contatto:

L’attesissima seconda stagione di The Witcher sarà visibile in esclusiva su Netflix a partire dal 17 dicembre.