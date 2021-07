The Witcher 2 – nel trailer italiano l’addestramento di Geralt a Kaer Morhen

Nel finale della prima stagione di The Witcher, Geralt ha finalmente incontrato Ciri, mentre Yennefer è misteriosamente scomparsa durante una battaglia contro l’Impero di Nilfgaard. L’ubicazione di Yennefer è ancora sconosciuta, tuttavia, Geralt e Ciri si recheranno a Kaer Morhen, la roccaforte dei witcher dove Geralt è cresciuto ed è stato addestrato per diventare un cacciatore di mostri. The Witcher 2 dovrebbe anche mostrare più nel dettaglio il potere di Ciri. Ora, il primo trailer ufficiale di The Witcher 2 offre ancora più indizi su cosa aspettarci.

The Witcher 2 – il trailer di lancio in italiano

Durante il WitcherCon ospitato da Netflix e CD Projekt Red per anticipare sia l’imminente uscita del secondo programma televisivo che il futuro della serie di giochi, è stato svelato il trailer di The Witcher 2, che mostra Geralt e Ciri mentre viaggiano insieme e offre un assaggio di quello che è successo a Yennefer. Trovate il video, completamente in italiano, qui in basso:

Il trailer di The Witcher 2 anticipa anche il loro arrivo a Kaer Morhen, la riunione di Geralt con gli altri witcher e le loro reazioni alla presenza Ciri. Inoltre, anche se il suo volto non viene mostrato, il mentore di Geralt, Vesemir, sembra apparire nel trailer mentre guarda Geralt allenarsi, e poi sembra anche che combatta al suo fianco. Vesemir sarà anche protagonista del film di animazione prequel The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Vengono anche mostrate le due spade di Geralt, molto simili a quelle che brandisce nella serie di videogiochi:

Oltre a Geralt e Ciri, il filmato mostra anche brevemente cosa è successo a Yennefer dopo la sua scomparsa durante la battaglia di Sodden Hill, rivelando che era con Fringilla, la maga nilfgaardiana. Sebbene non sia mostrato esplicitamente nel trailer di stagione di The Witcher 2, è probabile che Yen sia prigioniero di Fringilla, dato che appartengono a fazioni avversarie nella guerra.

Le risposte sul destino di Yennefer e sul futuro di Geralt e Ciri verranno senza dubbio rivelate all’uscita di The Witcher 2, che sarà disponibile per la visione in esclusiva su Netflix a partire dal 17 dicembre.