The Witcher: Nightmare of The Wolf, svelato il protagonista

Dopo che Netflix ha recentemente annunciato la novità inerente all’arrivo di The Witcher: Nightmare of The Wolf – nonché spinoff animato dell’ormai famosissima serie TV andata in onda sulla nota piattaforma streaming – arriva una nuova importante informazione. A quanto pare, è stato deciso chi sarà il protagonista dello show e a svelare la notizia è stato proprio Netflix. Infatti nelle ore scorse è stata resa nota la sinossi ufficiale del film e – all’interno di essa – compare un nome, quello di Vasemir. Dunque, quasi certamente, le vicende di The Witcher: Nightmare of The Wolf gireranno intorno all’eroe Vasemir. A riguardo è stato affermato – da Netflix – quanto segue:

“Molto prima di fare da mentore a Geralt, Vesemir inizia il suo viaggio da witcher, dopo che il misterioso Deglan lo rivendica attraverso la Legge della Sorpresa.”

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) January 22, 2020

Purtroppo, almeno per il momento, queste sono le uniche informazioni trapelate in merito al nuovo progetto e sono veramente molto scarse. L’unica voce di corridoio che sembra prendere piede – oltre alla sinossi – riguarda l’ambientazione del film. Infatti il nuovo progetto dovrebbe essere ambientato molto tempo prima rispetto all’ambientazione della serie TV Netflix. Dunque, si presuppone, che la figura di Geralt di Rivia potrebbe non essere presente all’interno del film. Ovviamente queste sono tutte ipotesi o comunque ancora da ufficializzare. Certo è che i punti interrogativi che girano intorno a The Witcher: Nightmare of The Wolf sono veramente infiniti quindi, per saperne di più, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni e sicuramente non tarderanno ad arrivare.

Nel frattempo cosa ne pensate del fatto che il film sarà incentrato sul personaggio di Vasemir? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.