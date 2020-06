The Witcher: svelato il titolo di lavorazione della seconda stagione

The Witcher, la serie televisiva ispirata alla saga fantasy di Andrej Sapkowski, è stata uno dei prodotti di punta di maggior successe di Netflix. La versione televisiva di Geralt di Rivia, interpretato da Herny Cavill, ha registrato un ampio consenso sia tra il pubblico che tra la critica, rendendo la produzione di Netflix una delle proposte più interessanti dell’inizio del 2020, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Inevitabile, quindi, l’arrivio di un seguito, su cui Netflix e l’attore inglese stanno già lavorando.

Come molte alte produzioni, anche The Witcher si è dovuto scontrare con il lockdown imposta dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19, un mostro che nemmeno la spada d’argento di uno strigo sembra avere avuto la meglio. Dopo l’imposta pausa, la troupe di The Witcher dovrebbe iniziare nuovamente le riprese il prossimo agosto, come svela Production Weekly, che ha anche carpito quale dovrebbe essere il titolo di lavorazione provvisorio della seconda stagione di The Witcher: Mysterious Monster.

Per essere una serie il cui protagonista si guadagna da vivere uccidendo mostri, Mysterious Monster (Mostri Misteriosi) non è esattamente un titolo che spicca per originalità. Già la prima serie di The Witcher ha messo in evidenza la presenza di creature mostruose, che il nostro Geralt ha affrontato senza timore. Certo, alcuni di questi mostri non sono sembrati particolarmente ben realizzati, e possiamo sperare che questo titolo di lavorazione provvisoria sia un benaugurante presagio, che ci consenta di godere di creature verosimili e che diano ancora più filo da torcere allo strigo interpretato da Cavill.

Oltre al titolo di lavorazione provvisorio, per ora, non sono trapelate altre indiscrezioni su trame ed eventi a cui assisteremo nella seconda stagione di The Witcher, non ci resta quindi che attendere pazientemente agosto sperando che con l’avvio della lavorazione della nuova stagione delle avventure di Geralt trapeli qualche altra gustosa anticipazione!