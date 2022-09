Continuano le nostre recensioni, con le due nuove uscite tratte dal Marvel Cinematic Universe, relative alla Fase 4 dei nuovi film. Oggi andremo ad analizzare le action figure di Thor e Mighty Thor tratte dal quarto film dedicato al Dio del Tuono: Thor: Love and Thunder, prodotti da Tamashii Nations e Bandai Spirits.

I personaggi

Dopo essere partito verso lo spazio con i Guardiani della Galassia, Thor aiuta i suoi nuovi compagni alle richieste d’aiuto provenienti da tutto l’universo. Un giorno Gorr arriva sulla Terra per attaccare New Asgard, così il Dio del Tuono decide di tornare dal suo vecchio popolo per proteggere la sua gente. Arrivato sulla Terra incontra la sua ex, Jane Foster, che nel frattempo è diventata la Possente Thor. Jane Foster è un’astrofisica che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Thor. I due con il passare del tempo si sono lasciati perché incapaci di mantenere il loro rapporto, preferendosi nascondersi dietro i reciproci impegni. Dopo aver ricevuto la diagnosi di un tumore maligno al quarto stadio, Jane sente il richiamo dei frammenti di Mjolnir provenienti da New Asgard, legatosi a lei attraverso l’amore che il Dio del Tuono provava per l’umana. Jane riesce a riunire i frammenti del martello e diventa la possente Thor. Quando incontra di nuovo il suo ex, gli nasconde fino all’ultimo minuto di essere malata.

Thor: Love and Thunder: Thor & Mighty Thor da Tamashii Nations

Le confezioni

Le scatole che racchiudono le due figure, sono i classici Packaging della linea S.H. Figuarts, con il blister di plastica racchiuso da una confezione in cartoncino e una vetrina trasparente dalla quale possiamo sbirciare parte del contenuto. Il retro dei box riporta alcune info tecniche e le foto ufficiali delle figure che anticipano alcune pose in action e le varie parti intercambiabili che troveremo al loro interno.

I blister

Il Blister che troviamo all’interno del box è realizzato in plastica trasparente, ed è soltanto uno per personaggio che andiamo ora a controllare nel dettaglio:

Blister di Thor:

La figure di Thor

Un volto intercambiabile

Due coppie di mani

Lo Stormbreaker con effetto del fulmine

La parte dell’ascia dello Stormbreaker senza fulmine

Blister di Mighty Thor:

La figure di Mighty Thor

Un volto con elmo

I capelli sostitutivi per l’elmo

Due coppie di mani

Il Mjolnir

Un effetto fulmine del Mjolnir

Un effetto del Mjolnir in pezzi

Thor – action figure

L’intera figure è realizzata in plastica, tranne il mantello che è in stoffa e posabile a piacimento. Thor sviluppa un’altezza totale di circa 17 cm ed è dotato di numerosi punti di snodo che ne permettono molteplici pose senza particolari problemi. Il fisico del Dio del Tuono è tornato tonico e muscoloso, andando a perdere quei kili di troppo presi durante il periodo di depressione di Avengers Endgame. Immancabile in questo caso un secondo volto con gli occhi bianchi. La colorazione è priva di difetti, portando quindi nelle case dei collezionisti Marvel un prodotto più che apprezzabile e dotato di un buon rapporto prezzo/qualità. Una volta estratto dal blister, Thor è solido al tatto e ricco di articolazioni, infatti, facendo una breve analisi, la testa è l’unico elemento che ha un raggio di rotazione molto limitato a causa dei lunghi capelli, proseguendo poi con una rotazione completa delle braccia, un’ottima escursione del busto, finendo con le gambe che si comportano non molto bene per via della rigidità delle giunture che non aiutano nelle pose action.

Mighty Thor – action figure

A livello di pose action, ci troviamo di fronte a un personaggio che non si presta per pose particolarmente dinamiche, ciò nonostante questa figure gioca molto sull’impatto scenico, grazie al Mjolnir con i suoi effetti e la leggendaria armatura con cui è vestita. La figure è dotata di una seconda testa intercambiabile che ritrae Mithy Thor con il casco, rispettando così in maniera fedele la controparte cinematografica, ma purtroppo la copia che ci è arrivata a noi in redazione aveva un grave difetto di produzione, mancava il buco di fissaggio della testa al perno del collo. Il costume è realizzato in maniera maniacale, con una scultura molto meticolosa e precisa, con svariate pieghe che donano movimento alla figure, garantendo un’ottima resa scenica, anche grazie al mantello in tessuto con filo metallico, in modo da consentire di creare alcune pose dinamiche. Il paint non gode di sfumature, tuttavia resta precisa e non abbiamo rilevato sbavature o impurità.

Conclusioni

Concludendo, le due action figure di Thor e Mighty Thor tratte da Thor: Love and Thunder sono dei prodotti di buona fattura, che soddisfano come sempre gli appassionati di questa linea Marvel. I vari snodi e gli accessori che li distinguono fanno assumere un’ampia varietà di pose, senza compromettere dei requisiti indubbiamente ottimi per i tipi di prodotti.

Entrambe le figure saranno disponibili a breve grazie Cosmic Group, che distribuisce ufficialmente i prodotti Tamashii Nations in Italia. Sia Thor che Mighty Thor sono ancora ordinabili a un prezzo indicativo di 89.90 Euro e saranno disponibili in Italia da settembre 2022.