E finalmente possiamo dire di aver visto anche il primissimo trailer di Thor Love and Thunder e con esso è partita anche tutta la macchina del merchandise ufficiale legata al quarto capitolo del Dio del Tuono, diretto nuovamente da Taika Waititi. Dopo mesi di artwork e foto leakate in cui venivano mostrati “timidamente” i design dei vari personaggi finalmente possiamo dare uno sguardo accurato e ufficiale alle action figure prodotte dai brand più conosciuti (e più veloci a proporre prodotti legati a nuovi film) come Hasbro, Funko o Hot Toys per citarne alcuni.

Per una maggior fruizione dei contenuti, e per facilitarvi nella consultazione dei vari prodotti proposti dalle aziende, abbiamo deciso di raccogliere in questo pezzo, che terremo aggiornato ad ogni novità, tutte le action figure.

Thor Love and Thunder, le action figure

Funko Pop!

Hasbro Marvel Legends

Funko è una azienda di origine americana, nata nel 1998, che produce giocattoli e figure da collezione su licenza ufficiale che nel giro di pochi anni si è imposta prepotentemente e con gran successo in un mercato già saturo di proposte. Le licenze possedute da Funko spaziano dai manga alle serie animate, dai film alle serie televisive e non potevano di certo mancare le figure tratte da Thor Love and Thunder di cui nella prima wave sono state annunciate ben cinque figure singole più una speciale con le capre magiche che trainano il carro di Thor come nella mitologia norrena. Altro aspetto interessante, che vedremo meglio nel prossimo gruppo di figure, è l’aspetto di Gorr, villain della pellicola, interpretato dall’amatissimo ex-Batman Christian Bale.

Anche Hasbro, come sempre pronta ai nastri di partenza che nemmeno in Formula 1, ha mostrato la wave intera con la build-a-figure di Korg. Hasbro è una azienda che non ha bisogno di presentazioni, è una delle più note al mondo nel campo dei giocattoli e prodotti da collezione e con la sua Marvel Legends Series nel corso degli anni si è ritagliata un mercato di collezionisti che con una spesa relativamente bassa, parliamo di circa 30 euro a figure, vi permette di creare un piccolo angolo nerd di cui chiunque andrebbe fiero. Grazie alla build-a-figure, una speciale action figure sparsa a pezzi nelle varie confezioni dei vari personaggi della wave, potrete assemblare la figure di Korg, che non sarà possibile acquistare separatamente. Le figure, a differenza di Funko, sono più verosimili e proprio grazie a questo fattore e alle grafiche del packaging, è possibile capire meglio l’aspetto degli attori nel film e i vari dettagli dei costumi. Tra i personaggi di questa wave troviamo Thor, la Potente Thor, Gorr, Valkirye, Star Lord, Groot e Thor in versione Ravager.

Ma le sorprese non finiscono qui perché proprio insieme agli annunci delle action figure è arrivato anche quello del nuovo Martello Mjolnir in scala 1:1 per la linea role play della Marvel Legends Series, una serie di repliche in scala 1:1 dei caschi e degli accessori dei super eroi marvel da far invidia a qualsiasi fan.

Thor Love and Thunder

In Thor: Love and Thunder, Thor (Chris Hemsworth) dovrà compiere un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, quello alla ricerca della propria pace interiore. Il suo riposo viene interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), il cui solo scopo è l’estinzione degli dei. Per combattere questa nuova minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con enorme stupore di Thor, brandisce il suo vecchio martello magico, Mjolnir, assumendo le sembianze di Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi. Il film è nuovamente diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.