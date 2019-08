Thor: Love and Thunder: chi sarà la regina di Valkyrie?

Thor: Love & Thunder uscirà nel 2021, ma già da ora i fan speculano su chi sarà la regina di Valkyrie, ora sovrana di Asgard.

Thor: Blood and Thunder è uno dei film che più ha incuriosito il pubblico dell’MCU, sia per il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, sia per capire come sarà approfondito il personaggio di Valkyrie, interpretata da Tessa Thompson (attualmente nei cinema con MIB International). Lei è ora la Regina di Asgard, incoronata da Thor nel finale di Avengers: Endgame e avrà quindi bisogno della propria compagna con cui regnare. In giro per il web, ci sono moltissime ipotesi su chi sarà la regina che accompagnerà Valkyrie durante il suo regno. Vediamo insieme alcune candidate.

Gira voce di un probabile ritorno di Sif (Jaimie Alexander) storico interesse romantico di Valkyrie. Molti vorrebbero vederla combattere al fianco della nuova Regina di Asgard, per proteggere il regno con le loro spade. Ma il mare è pieno di pesci, quindi ci sonoaltri nomi interessanti che potrebbero far battere il cuore di Valkyria. Uno fra tutti è Moondragon (Dragoluna in italiano), eroina queer che nei fumetti ha combattuto al fianco dei Guardiani della Galassia ed è stata un’alleata di Valkyria per molto tempo. Apertamente pansessuale ha anche avuto un flirt con Phyla-Vell, la figlia perduta dell’eroina Kree, Mar-Vell.

A proposito dell’universo di Captain Marvel, secondo i fan anche Carol Denvers potrebbe essere un buon partito. Pare che la ship Captain Marvel-Valkyria sia una delle più supportate del web, sia per il carattere forte di entrambe, sia perché la sessualità di Captain Marvel non è stata ancora definita completamente nel Marvel Cinematic Universe, anche se alcuni elementi ci fanno capire che sia attratta anche dal sesso femminile. Questa unione è stata anche supportata dalle attrici Brie Larsson e Tessa Thompson, che online hanno espresso la loro approvazione.

E se Valkyrie si innamorasse di un villain? Allora, Amora l’Incantatrice (Enchantress) potrebbe essere la candidata ideale. E’ probabile che la trama verterebbe su di lei che potrebbe cercare di invadere Asgard per appropriarsi del trono ingannando il cuore di Valkyrie, buttando giù le basi per una relazione tossica, che però piace tanto agli spettatori. Non è un’ipotesi da escludere.

Thor: Love & Thunder uscirà negli Stati Uniti il 5 novembre del 2021, quindi abbiamo ben due anni per poter speculare sulle vicende del film e sulla vita sentimentale dei nostri eroi.