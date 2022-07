Uscito la scorsa settimana nei cinema italiani, Thor: Love and Thunder non sta riscontrando un grande successo di pubblico nel Belpaese. Eppure qualcosa di buono Taika Waititi lo ha fatto: oltre a darci spunti di riflessione importanti sulla famiglia e l’amore, ha lasciato a Michael Giacchino, il celebre compositore e regista statunitense con cittadinanza italiana, l’arduo compito di costruire una playlist adeguata ai risvolti narrativi del film e ai suoi personaggi principali. Parliamo di una serie di brani la cui potenza è innegabile sia nella scene d’azione sia in quelle legate alla componente emotiva delle figure coinvolte, che nella pellicola dei Marvel Studios di certo non manca. Insomma, Waititi e Giacchino volevano creare una playlist che contenesse il giusto mix tra Amore e Tuono, e alla fine, almeno in tal senso, Thor: Love and Thunder ha portato a casa il risultato.

Che poi, a ben pensarci, non dovremmo nemmeno sorprenderci più di tanto pela colonna sonora di Thor: Love and Thunder. Sin dai tempi di Guardiani della Galassia nel 2014, il Marvel Cinematic Universe ha iniziato a introdurre nei suoi film brani meravigliosi, alcuni di stampo retrò (gli anni ’80 dei Guns N’ Roses e degli ABBA in questo caso) e altri più moderni. Dal concept album di Kendrick Lamar per Black Panther ai Led Zeppelin in Thor: Ragnarok, fino ai successi degli anni ’90 in Captain Marvel: questi sono solo alcuni dei sound ascoltati negli ultimi anni. Taika Waititi, però, non si è ancora accontentato e punta a ottenere almeno la stessa qualità delle playlist precedenti, tanto che Thor: Love and Thunder contiene una raccolta di 28 brani uno più bello dell’altro, e sapete qual è la cosa migliore? Nel film tutte hanno un senso preciso. È una colonna sonora, quella del quarto film di Thor, che presenta per gran parte del tempo la musica dell’hard rock band Guns N’ Roses, oltre ad alcune melodie decisamente più morbide e delicate.

ATTENZIONE SPOILER: se non avete ancora visto il film Marvel, vi consigliamo di non proseguire la lettura.

La playlist di Thor: Love and Thunder

La musica anni 80: I Guns N’ Roses e gli ABBA

Sin dal primo trailer di Thor: Love and Thunder sapevamo che Michael Giacchino e Taika Waititi non ci avrebbero delusi con la playlist del film Marvel. Lo stesso regista ne aveva parlato di recente, descrivendo la pellicola come un album metal anni ’80. Guardando il filmato è quasi impossibile non lasciarsi trasportare dalla celebre canzone dei Guns N’ Roses Sweet Child O’Mine, anche brano di apertura dei titoli di coda. Una decisione, tra l’altro, che ben si presta con il finale di Thor: Love and Thunder, di cui preferiamo non rivelare altro per evitare di incappare in qualche spoiler.

Ritroviamo Sweet Child O’Mine dei Guns N’ Roses nei momenti più salienti di Thor: Love and Thunder. Uno di questi vede protagonisti Thor, Jane Foster e Valchiria, coinvolti in un combattimento che chiama in causa anche Zeus (Russel Crowe). Il brano, seppur uno dei più incisivi, non è l’unico del gruppo rock utilizzato per rendere al meglio le scene d’azione. Tra queste troviamo anche November Rain, usata per il combattimento finale di Thor e Mighty Thor con Gorr, e l’iconica canzone del 1987 Welcome To The Jungle, che sentiamo quando Thor si unisce ai Guardiani della Galassia in battaglia.

Non solo azione: Michael Giacchino e Taika Waititi hanno aggiunto un brano che dà manforte all’altro lato della medaglia, l’amore e la cura. Stiamo parlando di Paradise City dei Guns N’ Roses, che da una parte introduce l’inedita New Asgard, il luogo dove gli asgardiani vivono sulla Terra; dall’altra invece segue Jane Foster nella ricerca di una soluzione per far fronte alla sua malattia, il cancro. Per quanto riguarda la musica anni ’80, non mancano gli ABBA nella playlist di Thor: Love and Thunder con la canzone Our Last Summer, con la quale ci viene raccontato tramite immagini cosa è accaduto prima che Jane e Thor si lasciassero.

La colonna sonora di Thor: Love and Thunder, da Enya a Taika Waititi

Lo abbiamo già accennato: i Guns N’ Roses e gli ABBA non sono gli unici gruppi presenti nella colonna sonora originale di Michael Giacchino, ma certamente sono i più riconoscibili. In ogni caso, prima di inserire la lista completa e ordinata delle canzoni al suo interno, vi segnaliamo quelle più importanti (al di là dei brani già citati) nella storia di Taika Waititi.

A aprire il film Marvel è Only Time di Enya, tratta dall’album A Day Without Rain del 2000. È la prima canzone della colonna sonora e la sentiamo nel momento in cui Korg, interpretato dallo stesso regista, racconta la vita di Thor sino a quel momento. Parliamo del montaggio che abbiamo potuto vedere anche nel trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder.

Dopo l’intro, è la volta di Old Spice Sea Chanty di Ginger Johnson, che sentiamo al termine della pubblicità dell’Old Spice di Valchiria. Fighting è il brano di Michael Raphael che vede Thor, Valchiria (Tessa Thompson) e Mighty Thor difendere New Asgard da Gorr. A seguire troviamo Family Affair di Mary J. Blige, la canzone che suona Valchiria quando vuole mostrare a Jane il suo altoparlante portatile. Infine, sentiamo Goodies di Ciara (sulla nave asgardiana in partenza dall’Olimpo), Hey Ninny-Nonny di Taika Waititi (la canta Korg quando Thor e Jane parlano in intimità sulla nave), e Rainbow In The Dark di Dio, una delle canzoni scelte per i titoli di coda di Thor: Love and Thunder.

La playlist completa

Mama’s Got a Brand New Hammer (6:10) Just Desert (2:25) Indigarr with the Diva (1:44) The Not Ready for New Asgard Players (1:39) See Jane Thor (1:08) Distressed Out (2:38) Gorr Animals (2:33) A Gorr Phobia (2:08) The Ax Games (1:21) Thorring to New Heights (0:57) Show Intel (2:53) We’re Not Emos We’re Gods (0:51) The Zeus Fanfares (1:26) I Was in the Pool! (2:25) Saving Face (3:09) Utter Lunarcy (1:24) Think on Your Defeat (1:41) Bedside Hammer (1:35) Temple-itis (1:38) Surely, Temple (1:01) The Power of Thor Propels You (2:01) Foster? I Barely Know Her! (3:06) Jane Stop This Crazy Thing (2:52) One Wish to Rule Them All (2:58) All’s Fair in Love and Thor (1:44) Bawl and Jane (1:23) The Kids Are Alright (1:21) The Ballad of Love and Thunder (8:12)

Di seguito potete ascoltare la playlist di Thor: Love and Thunder pubblicata su Spotify da Marvel Italia:

Chi è Michael Giacchino?

Una volta parlato della playlist di Thor: Love and Thunder, cerchiamo di capire meglio chi è Micheal Giacchino, compositore della colonna originale del film Marvel. La sua carriera inizia nel settore dei videogiochi con Il mondo perduto – Jurassic Park, per poi spostarsi nel 2001 in quello degli audiovisivi con la serie TV Alias di J. J. Abrams, e dopo che è venuto a conoscenza della sua bravura con le colonne sonore. Per quanto riguarda i film d’animazione, Giacchino ha lavorato ai brani de Gli incredibili, Up, Ratatouille, Zootropolis, Inside Out e Lightyear – La vera storia di Buzz. È anche autore delle musiche della sesta e ultima stagione di Lost e della pellicola di Star Trek del 2009, che segna la seconda collaborazione tra quest’ultimo e J. J. Abrams.

Come tutti sappiamo, non è la prima volta che il compositore lavora con i Marvel Studios: oltre alla playlist di Thor: Love and Thunder, ha composto le melodie di Doctor Strange (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far from Home (2019) e Spider-Man: No Way Home (2021). L’autore ha collaborato anche con DC per il recente The Batman di Matt Reeves, interpretato da Robert Pattinson nei panni del cupo protagonista. Non mancano infine Mission: Impossible – Protocollo fantasma e Rogue One: A Star Wars Story, tra gli altri.

Thor: Love and Thunder, oltre la playlist

Thor: Love and Thunder è il film diretto da Taika Waititi e vede Chris Hemsworth e Natalie Portman tra i membri del cast principale. Proprio l’attrice di Mighty Thor è protagonista di un nuovo spot pubblicitario ambientato al parco di Ostia Antica. Nel filmato la vediamo camminare e salire la scalinata del luogo con un vestito rosa shocking e un’espressione sicura di sé, mentre un’orchestra presente in loco suona Sweet Child O’Mine dei Guns N’ Roses. Con un sorriso naturale e un trucco appariscente quanto il vestito, l’attrice invita tutti al cinema:

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di sé stesso. Il suo riposo sarà interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che vuole eliminare tutti gli Dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Chiudiamo lo speciale di Thor: Love and Thunder ricordandovi che potete ascoltare la playlist completa su Spotify, Apple Music e Pandora per godere di 111 minuti di puro Valhalla sonoro.