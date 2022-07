Thor: Love and Thunder è l’argomento caldo del Marvel Cinematic Universe. Chi è già corso in sala per vedere l’ultimo film di Taika Waititi è ora intento a partecipare all’infinito confronto sulla nuova avventura del Dio del Tuono, mentre chi non ha ancora avuto modo di seguire Thor nella sua lotta contro Gorr cerca di evitare spoiler e dettagli. Questi ultimi, dovrebbero evitare di proseguire la letture, mentre per chi ha voglia di confrontarsi sul nuovo film del Marvel Cinematic Universe potrebbe esser interessante unirsi alla nostra valutazione su quali siano gli interrogativi insoluti di Thor: Love and Thunder.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Thor: Love and Thunder

Uno dei tratti del film di Taika Waititi è la rapidità con cui, in due ore, viene raccontata una storia ricca di spunti e basata su una delle run più drammatiche e importante non solo del Dio del Tuono, ma anche della sua adorata Jane Foster. In una pellicola così ipercinetica, ricca di umorismo e di combattimenti, è forse mancato il tempo per dare giusto spazio allo sviluppo di alcuni aspetti centrali, che hanno portato alla nascita di diversi interrogativi insoluti in Thor: Love and Thunder.

Quali sono gli interrogativi insoluti di Thor: Love and Thunder?

I Guardiani della Galassia: assenze e futuro

All’inizio di Thor: Love and Thunder, seguendo il finale di Avengers: Endgame, il Dio del Tuono viaggia per il cosmo assieme ai Guardiani della Galassia, la squinternata banda di supereroi galattici guidati da Peter Quill (Chris Pratt). Stupisce vedere che nella formazione milita Nebula (Karen Gillian) ma non compare Gamora (Zoe Saldana), che avevamo visto avere un certo distacco dopo la battaglia finale di Avengers: Endgame. Non trascuriamo il fatto che la Gamora che abbiamo conosciuto nei precedenti film dei Guardiani della Galassia è stata sacrificata da Thanos per ottenere una delle Gemme dell’Infinito, la Gamora che ha preso parte allo scontro finale di Engame è una sua versione del passato che non ha vissuto le avventure con la banda di Star Lord, non innamorandosi di lui. La sua assenza potrebbe esser motivata dalla necessità di comprendere il suo posto nell’universo e potrebbe tornare con gli scapestrati eroi nello speciale natalizio previsto su Disney Plus o nel prossimo film dei Guardiani.

I Guardiani nel poster ufficiale di Thor: Love and Thunder

L’assenza di Gamora potrebbe anche esser un indizio per comprendere il futuro dei Guardiani della Galassia. La loro rapida fuga da Thor in seguito al messaggio di soccorso ricevuto da Lady Sif (Jaimie Alexander) che spinge il Dio del Tuono a correre in suo aiuto, consente alla bada di Peter Quill si tornare a vivere le loro avventure. Cosa faranno? Apparentemente, in Thor: Love and Thunder viene detto che avrebbero aiutato i mondi colpiti dalla furia di Gorr, ma possiamo anche supporre che, una volta compiuto questo compito umanitario, si rimetteranno alla ricerca di Gamora, aspetto che vedremo probabilmente in Guardians of the Galaxy vol. 3

La presenza di Lady Sif

In Thor: Ragnarok, l’arrivo di Hela (Cate Blanchett) era coinciso con la morte dei fedeli compagni di avventura di Thor, tranne una: Lady Sif. Presenza fissa nel gruppo di asgardiani al fianco di Thor, Sif era comparsa l’ultima volta in Thor: the Dark World, ma la sua assenza in Ragnarok era risultata strana, soprattutto alla luce della strenua resistenza degli Asgardiani all’arrivo di Hela. Nonostante sia stato chiarito che Sif sia stata colpita dallo schiocco di Thanos, rimane un mistero la sua assenza in Ragnarok e il suo fortuito ritorno in Thor: Love and Thunder.

L’assenza degli Avenger

Dopo gli eventi di Thor: Ragnarok e di Avengers: Endgame, i superstiti asgardiani hanno trovato riparo sulla Terra, stabilendo una nuova patria. In Thor: Love and Thunder, abbiamo modo di vedere come New Asgard sia divenuta una meta turistica molto frequentata, meta di gite e visite guidate. Sembra quindi strano che al momento dell’attacco di Gorr non si sia diffusa la notizia di quanto accaduto al resto del mondo, una stranezza che spinge a chiedersi come sia possibile che gli Avengers non sia intervenuti a difendere uno dei loro. Pur non essendo più la formazione titolare formatasi in Avengers (2012), la squadra degli Eroi più Potenti è nominalmente ancora operativa, risulta strana la loro assenza in una simile situazione.

Il futuro della potente Thor

Inutile negarlo, la vera protagonista di Thor: Love and Thunder è Jane Foster, nuovamente interpretata da una splendida Natalie Portman. La sua voglia di esser un’eroina degna di brandire Mjolnir è uno degli aspetti più intriganti e appassionati del film, come la sua continua ricerca di una frase ad effetto, la sua frase da eroina. Peccato che questa ricerca giunga alla fine nel momento più drammatico del film, occasione in cui la morente Jane sussurra la frase scelta all’orecchio di Thor, lasciandoci con questo mistero. Come sappiamo, nei comics la morte di Jane, per quanto tragica ed eroica, non è stata definitiva. Riportata in vita e divenuta nientemeno che una delle Valkyrie. La sua apparizione nel Valhalla in una delle due scene finali, potrebbe essere un modo per introdurre questo possibile ritorno della Portman, oppure rappresentare un degno commiato per uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe?

(L-R): Natalie Portman as Mighty Thor and Chris Hemsworth as Thor in Marvel Studios' THOR: LOVE AND THUNDER. Photo by Jasin Boland. ..Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Chi potrebbe comparire nel Valhalla?

Nella prima scena post-credit di Thor: Love and Thunder, vediamo Jane venire accolta da Heimdall (Idris Elba) alle porte del Valhalla, il paradiso norreno che accoglie gli eroi asgardiani caduti eroicamente in battaglia. Questa scena, oltre a modificare quanto precedentemente detto sul Valhalla, spinge a chiedersi quali altri personaggi caduti nei precedenti film di Thor potremmo incontrare in questo oltremodo. La madre del Dio del Tuono, Frigga (Renè Russo) è stata uccisa da Malekith in Thor: The Dark Word, e non è escluso che nel Valhalla sia infine arrivato anche il Loki della linea temporale principale del Marvel Cinematic Universe, ucciso da Thanos nelle scene iniziali di Avengers: Infinity War.

